Глава Ингушетии раскрыл детали переговоров с Кадыровым о границе

По словам Евкурова, он ранее неоднократно обсуждал эту тему с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

«Мы с Рамзаном об этом говорили с 2009 или с 2010 года», — сказал он.

Евкуров подчеркнул, что подписание соглашения на фоне протестов «не было показухой», подготовка документа шла в течение месяца. Он пояснил, что власти не могли широко проинформировать общественность по готовящемуся разделению территорий до тех пор, пока «мы с Рамзаном Кадыровым не утвердили карты».

Он также заверил, федеральные власти и другие посредники не имеют отношения к итоговому соглашению. Он уточнил, что за основу взяты договоренности 1990-х годов.

Соглашение о закреплении границ было подписано Евкуровым и Кадыровым 26 сентября, вскоре после этого его ратифицировали парламенты обеих республик. Подготовка соглашения проходила на фоне массовых протестов в Ингушетии. По мнению активистов, обмен землями между республиками не является равноценным. О территориальной принадлежности Сунженского и Малгобекского районов власти субъектов спорили еще с 2012 года.