От Ющенко к Путину: что Лукашенко скажет президенту

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Могилеве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 октября примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух стран. До выступления на форуме лидеры также проведут отдельную встречу, которая станет для них уже третьей за последний месяц.

И это не удивительно — последние месяцы для российско-белорусских отношений были крайне напряженными. В первую очередь, это было связано с финансовыми проблемами. Налоговый маневр Москвы в нефтяной сфере грозил Минску сокращением доходов почти на 4% ВВП, также ребром стоял вопрос о долгах Белоруссии.

Однако многочисленные контакты двух лидеров, последний из которых состоялся в Сочи 21 сентября решили эти конфликты.

«Основная часть переговоров была один на один с президентом [России]. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И, если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — цитировало Лукашенко агентство БелТА.

Позже стало известно, что в 2019 году Россия может увеличить поставки нефтепродуктов для нужд белорусского нефтехима. Лукашенко также рассказал об обещании России рефинансировать белорусский долг перед Москвой на сумму $1 млрд, и предоставить Минску еще один кредит в размере $200 млн Кроме того, посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что Москва сохранит для Минска ранее согласованную цену на газ в 2018–2019 годах и механизмы ее субсидирования, в том числе перечисление в белорусский бюджет экспортных пошлин на нефть.

Бабич также дал понять, что неразрешенных проблем между Россией и Белоруссией больше нет.

«Никаких подвисших вопросов не осталось, все они имеют свое решение. Решения очень конструктивные и положительные»,

— сказал посол на пресс-конференции в Минске.

По его словам, детали соглашений были оговорены лидерами двух стран на полях саммита СНГ, который 28 сентября прошел в Душанбе.

Комментируя достигнутые лидерами двух стран договоренности и предшествующие им конфликты, доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что «чем серьезнее торг, тем надежнее получается соглашение». «И это ситуация, которая многократно уже была проверена именно на белорусско-российском направлении», — добавляет эксперт.

Однако решение спорных вопросов в двусторонних отношениях не означает, что в Могилеве, где пройдет новая встреча Лукашенко и Путина, президентам нечего будет обсудить.

«Белоруссия и Россия устанавливают новую рамку взаимных отношений… Рамку достаточно серьезную», — отмечает Коктыш.

Перед Москвой и Минском стоят задачи укрепления интеграции в рамках Союзного государства, а также поиска ответов на возникающие перед союзниками военно-политические вызовы.

«Я думаю, этот вопрос будет обсуждаться не только в политическом, но и в военном отношении.

А как еще нам, ближайшим союзникам, вести себя и что делать, в условиях все-таки резкого обострения противостояния с Западом?» — рассуждает эксперт.

Впервые эта тема была поднята еще в 2015 году. В сентябре того года Путин отдал распоряжение о подписании соглашения по созданию российской авиабазы в Белоруссии. Однако 6 октября, за несколько дней до очередных президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко заявил, что не обсуждал с Россией создание военной базы на территории республики.

Позже Лукашенко предложил российской стороне не создавать авиабазу в Бобруйске, а дать Минску 20 самолетов. При этом он задался вопросом, «зачем с военной точки зрения эта база». Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия никогда не станет агрессором, «у нас только оборонная позиция».

Однако мнение белорусского лидера может измениться после инициативы Польши по созданию у восточных границ постоянной военной базы США «Форт Трамп». Еще в мае министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не исключил, что в ответ на размещение американской базы у соседей в Белоруссии может появиться российская военная база.

Не исключено и обсуждение еще одной важной для двух сторон темы, а именно — ситуации на Украине.

По словам Лукашенко, эта тема поднималась еще на последних переговорах в Сочи.

Всего через пару дней после той встречи Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо укрепить границу с Украиной.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет беды для Белоруссии», — сказал он.

Среди таких «бед» Лукашенко отметил переправлямое из Украины в Белоруссию оружие, а также подчеркнул, что Минску необходимо закрыть границу для «бандитов» из соседней страны.

Эту мысль Лукашенко снова озвучил на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, которая прошла всего за несколько дней до новой встречи с Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что Минск не в коем случае не хочет вмешиваться в события на Украине.

«Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, — мы об этом поговорим — влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — подчеркнул белорусский президент.

Встреча Лукашенко и экс-президентом Украины особенно примечательна в свете появившиеся в СМИ информации, что Ющенко может стать новым представителем Киева на переговорах по Донбассу в Минске.

Неделей ранее свою работу на этом посту завершил бывший украинский президент Леонид Кучма

Источники издания «Коммерсант» назвал Ющенко фаворитом в борьбе за этот пост.

«Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит», — отметил собеседник газеты.

Вместе с тем Кирилл Коктыш в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что контакты Лукашенко и Ющенко выгодны не только Белоруссии, но и России.