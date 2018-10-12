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Названо место будущей встречи Путина и Трампа
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Названа причина аварии «Союза»

В МИД рассказали о возможной встрече Путина и Трампа в Париже 

РИА Новости 2 часа назад
Москва открыта для обсуждения с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений, и если у США есть интерес к продолжению диалога на высшем уровне, то в России готовы рассмотреть, где и когда такую встречу лидеров можно организовать, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Это были первые полноформатные переговоры лидеров, перед этим они два раза встречались на полях международных мероприятий.
"Мы, безусловно, открыты к обсуждению с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений. Если с американской стороны будет интерес к продолжению такого диалога, а президент Трамп, кажется, высказывал заинтересованность в этом, то, разумеется, рассмотрим, когда и где это можно сделать", — пояснил российский дипломат.
Отвечая на вопрос, могут ли президенты встретиться в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны, Борисенко отметил, что "если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен". Тем не менее, подчеркнул он, сейчас проработка данного вопроса не ведется, поскольку с американской стороны такие запросы не поступали.
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