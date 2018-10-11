Путин призвал не оставлять людей без отопления

Об этом он сказал на совещании с правительством. Путин добавил, что нельзя оставлять людей без отопления.

"Вот эти 23 миллиарда — деньги не маленькие. Но, мы с вами понимаем, что, сколько бы это ни стоило, мы же людей не можем оставить без тепла", — заявил Путин.