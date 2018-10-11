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Путин призвал не оставлять людей без отопления
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Путин призвал не оставлять людей без отопления 

Газета.Ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал оперативно решать проблемы по задолженности за ЖКХ, передает РИА "Новости".
Об этом он сказал на совещании с правительством. Путин добавил, что нельзя оставлять людей без отопления.
"Вот эти 23 миллиарда — деньги не маленькие. Но, мы с вами понимаем, что, сколько бы это ни стоило, мы же людей не можем оставить без тепла", — заявил Путин.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что правительство утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году.
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