Взбесивший Кадырова чеченец извинился

Вызвавший гнев Кадырова чеченец попросил прощения

Telegram-канал Mash опубликовал видео с извинениями уроженца Чечни , который бросил банку с напитком в пассажира московского автобуса.

Ранее инцидент прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров . Он заявил, что этот поступок вывел его из себя. Кадыров лично принес извинения юношам с видео и заявил, что у оскорбившего их чеченца нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. Кадыров предложил ему первым рейсом прибыть в Грозный и явиться для объяснений вместе с родными.

«Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале», — обратился политик к нему.

На следующий день появилось видео, на котором молодой человек извиняется за «недостойный поступок».

«Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок», — сказал он.

На видео, возмутившем Кадырова, чеченец просит подростка, сидящего напротив него в автобусе, сказать «Ахмат — сила». Молодой человек в ответ попросил его вести себя нормально, а чеченец потребовал, чтобы тот «закрыл рот», и нецензурно пригрозил подростку.