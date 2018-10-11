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Взбесивший Кадырова чеченец извинился
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Вызвавший гнев Кадырова чеченец попросил прощения 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Telegram-канал Mash опубликовал видео с извинениями уроженца Чечни, который бросил банку с напитком в пассажира московского автобуса.
Ранее инцидент прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что этот поступок вывел его из себя. Кадыров лично принес извинения юношам с видео и заявил, что у оскорбившего их чеченца нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. Кадыров предложил ему первым рейсом прибыть в Грозный и явиться для объяснений вместе с родными.
«Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале», — обратился политик к нему.
Кадырова "вывел из себя" чеченец в московском метро
На следующий день появилось видео, на котором молодой человек извиняется за «недостойный поступок».
«Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок», — сказал он.
На видео, возмутившем Кадырова, чеченец просит подростка, сидящего напротив него в автобусе, сказать «Ахмат — сила». Молодой человек в ответ попросил его вести себя нормально, а чеченец потребовал, чтобы тот «закрыл рот», и нецензурно пригрозил подростку.
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