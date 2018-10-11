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Россия покидает ПАСЕ
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В Госдуме сообщили о намерении России покинуть ПАСЕ 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Россия намерена окончательно покинуть ПАСЕ. Об этом в интервью "Известиям" рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"В тех условиях, которые сегодня созданы в ассамблее усилиями украинских и британских русофобов и примкнувших к ним жертв хамской антироссийской пропаганды, мы работать не хотим. С большой долей вероятности в таких условиях участвовать в этом откровенном "цирке с резиновыми перчатками" Россия не будет. Зачем нам это? Ездить, выслушивать про себя грязную клевету и платить за это деньги?" — отметил парламентарий.
Расколом закончилась в Парламентской Ассамблее Совета Европы попытка рассмотреть центральный документ повестки — доклад по полномочиям делегаций. Законопроект создает возможности для возвращения России в ПАСЕ. Членство нашей страны в организации было приостановлено с 2014 года. В ответ Москва уже два года подряд не направляет заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. А с прошлого года заморозила выплату взноса в Совет Европы.
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