Путин озвучил Эстонии условие для мира

Путин назвал условие для взаимодействия России и Эстонии

По словам Путина, на эстонской территории проживает большое количество русских, поэтому российская сторона заинтересована в распространении на этих людей единых для Европы стандартов по правам человека.

"Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом — Эстонской Республикой — на основе уважения и учета интересов друг друга", — заявил Путин.