Путин озвучил Эстонии условие для мира

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Путин назвал условие для взаимодействия России и Эстонии 

Газета.Ru + ещё 6 26 минут назад
Фото: Reuters
Российский президент Владимир Путин рассказал, что страна готова сотрудничать с Эстонией при взаимном уважении и учете интересов двух стран, передает РИА "Новости".
По словам Путина, на эстонской территории проживает большое количество русских, поэтому российская сторона заинтересована в распространении на этих людей единых для Европы стандартов по правам человека.
"Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом — Эстонской Республикой — на основе уважения и учета интересов друг друга", — заявил Путин.
Ранее делегация Эстонии выступила против восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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