Названо условие приостановления РФ членства в СЕ

Джабаров рассказал, в каком случае Россия может приостановить членство в СЕ

Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил ранее генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.

"Если Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в январе не примет поправки в свой устав, которые реально защищают права национальных делегаций, Россия может приостановить свое членство в СЕ. И никакого ущерба для имиджа нашей страны не будет", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что генсек Совета Европы "зря сделал такое заявление, это их проблемы, а не наши".

"Они хотят кофе пить и зарплату получать за счет нашего взноса, а Россию и на порог не пускать (в ПАСЕ)?" — возмутился Джабаров.

Он также отметил, что ничего нового от европейских чиновников не услышал.