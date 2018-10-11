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Названо условие приостановления РФ членства в СЕ
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Джабаров рассказал, в каком случае Россия может приостановить членство в СЕ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Если ПАСЕ на январской сессии не примет поправки в устав о защите прав национальных делегаций, Россия может приостановить свое членство в Совете Европы, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров.
Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил ранее генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.
"Если Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в январе не примет поправки в свой устав, которые реально защищают права национальных делегаций, Россия может приостановить свое членство в СЕ. И никакого ущерба для имиджа нашей страны не будет", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что генсек Совета Европы "зря сделал такое заявление, это их проблемы, а не наши".
"Они хотят кофе пить и зарплату получать за счет нашего взноса, а Россию и на порог не пускать (в ПАСЕ)?" — возмутился Джабаров.
Он также отметил, что ничего нового от европейских чиновников не услышал.
"Мы предложили изменить устав ПАСЕ, чтобы были полноценно защищены права всех национальных делегаций. Но они забанили наши предложения", — посетовал политик.
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