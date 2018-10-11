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Кадырова «вывел из себя» чеченец в московском метро
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Кадырова «вывел из себя» автор видео, кинувший банку в пассажира метро 

РИА Новости + ещё 52 3 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале жестко отреагировал на опубликованных в социальных сетях ролик, на котором неизвестный мужчина в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.
Кадыров потребовал от автора видео немедленно приехать в Грозный и явиться к нему с родственниками.
"Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела", — написал Кадыров.
Глава республики также принес извинения молодым людям, снятым на видео, и попросил у своих подписчиков "координаты" дебошира, добавив, что он "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".
Кадыров при этом лично обратился к автору ролика.
"Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне!"— заявил Кадыров.
Глава Чечни добавил, у автора ролика есть "всего несколько часов, чтобы отозваться", в противном случае ему придется "горько жалеть".
Ранее Кадыров заявлял, что студенты из республики, которые обучаются в московских университетах, будут возвращаться на родину в случае плохого поведения.
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