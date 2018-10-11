Ещё
Россия отреагировала на громкие угрозы СЕ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слуцкий назвал заявление об исключении России из СЕ игрой на опережение 

РИА Новости 6 часов назад
Заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россию могут исключить из уставных органов СЕ, является типичной игра на опережение, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ягланд заявил, что РФ может быть исключена из числа участников уставных органов СЕ, если не возобновит уплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.
"Это типичная для Совета Европы игра на опережение в весьма неджентльменский ситуации. Ягланд делает такие заявления как генсек, загнанный в угол", — сказал журналистам Слуцкий.
Последние новости
"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду РФ Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры В соцсетях обсуждают "смартфон" на фото 1943 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел1
Кадырова «вывел из себя» чеченец в московском метро320
Россия покидает ПАСЕ82
Истребители НАТО на Украине испытали С-300663
Шнуров женится8
Видео
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
03:10
Шнуров женится
Шоу-бизнес
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
01:57
Украине предрекли скорую смену власти
В мире Украина
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение