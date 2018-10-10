Россия в Совете Европы: исключить нельзя оставить

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд выступил за исключение России из СЕ в случае продолжения ее уклонения от платежей в бюджет организации. Россия и сама ранее заявляла о том, что не исключает выхода из СЕ. В 2016 — 2017 годах российская делегация не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге «русофобских» настроений.

Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил Генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.

Европолитик напомнил, что устав СЕ позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае исполнительный орган — Комитет министров СЕ — может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ, передает «Европейская правда».

Ягланд выразил уверенность, что в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого КМСЕ не просто может, а должен применить статью. Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы.

Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — сказал генсек.

Впрочем, Россия и сама ранее заявляла о том, что не исключает выхода из СЕ. Об этом рассказывала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лиллан Мори Паскье 20 сентября.

«У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну, значит, так тому и быть», — пояснила спикер.

Она добавила, что затягивать паузу в отношениях Москвы и Страсбурга бессмысленно, поскольку за четыре года переговоров дело не сдвинулось с мертвой точки, передает ФАН.

Паскье же заявила, что российская сторона создала дисбаланс в работе уставных органов ПАСЕ. По словам европейского политика, российская сторона не участвует в работе ПАСЕ с 2014 года, а места, зарегистрированные для ее делегации, пустуют.

«Эта ситуация создала дисбаланс в составе двух уставных органов Совета Европы — Комитета министров с полноправными представителями России и ПАСЕ», — сказала Паскье.

Разногласия между СЕ и Москвой начались в 2014 году, когда российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. В ответ на санкции Москва заявила, что отказывается работать на таких условиях.

В 2016 — 2017 годах российская делегация не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге «русофобских» настроений.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что приостановит часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

В июне нынешнего года источник в Совете Федерации рассказал, что российская сторона не будет делать взнос в бюджет СЕ. По его словам, позиция российской стороны меняться не будет.

«Россия не будет платить свой взнос до тех пор, пока в ПАСЕ созданы дискриминационные условия для работы нашей делегации и регламент организации так и не претерпел изменений, о которых говорила российская сторон», — сказал источник.

Он добавил, что решение принято по поводу второй половины этого года. Кроме того, по имеющимся данным, СЕ не намерен вводить антироссийские санкции.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев указал, что кризис в отношениях Москвы и Страсбурга является проблемой для Европы, а не для России.

«От того, что Москва не участвует в деятельности ПАСЕ, здесь, в России, мало кто переживает.

А вот для ПАСЕ это большая проблема, так как неучастие парламентариев страны-члена Совета Европы в ПАСЕ создает ранее неизведанные юридические последствия (уже имеющее место неучастие в выборах судей ЕСПЧ и Комиссара по правам человека, а в будущем — неучастие в выборах Генерального секретаря)», — отметил парламентарий.

Сенатор добавил, что сама процедура лишения права голоса легитимных парламентских делегаций ставит под сомнение приверженность ПАСЕ принципам парламентской дипломатии.

В сентябре нынешнего года глава украинской парламентской делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев рассказал, что немецкая сторона хочет возвращения России в ряды ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Арьева, в течение трех дней он находился в Берлине и встречался с руководителями немецкой делегации в ПАСЕ от ведущих партий Германии.

«Немцы считают, что Россию нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой», — заявил Арьев.

Чуть позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером турецкого парламента Бинали Йылдырымом предложил объединить усилия двух стран и вместе отстаивать демократические принципы в ПАСЕ.

в ПАСЕ входят 47 стран Совета Европы, но при этом «оказалось допустимым решение, которое лишает права голоса национальную делегацию»,

в связи с чем выступил за уставные формы регламентации в Парламентской ассамблее.

Стоит отметить, что глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что при отсутствии взносов со стороны РФ международная организация окажется на грани развала, передает НСН.