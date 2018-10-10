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«Искажение истории имеет серьезные последствия»
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Искажение истории имеет серьезные последствия, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Искажение исторической правды, а также попытки реабилитации нацистов имеют серьезные последствия, особенно в современных условиях, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Искажение исторической правды, в том числе о Второй мировой войне, на итогах которой построена современная архитектура международной безопасности, попытки реабилитации нацистов и их пособников имеют самые серьезные последствия, особенно в сегодняшних непростых реалиях на международной арене", — сказал Лавров на презентации издания "Всемирная история в 6 томах".
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия — последовательный противник политизации исторической правды.
Издание "Всемирная история в 6 томах" стало итогом аналитических исследований учёных институтов РАН и российских университетов за последнее десятилетие.
Издание открывается томом "Древний мир". Второй том "Средневековые цивилизации Запада и Востока" освещает вопросы истории и культуры средневекового мира. Третий том называется "Мир в ранее Новое время" и посвящен истории 16-17 веков, четвертый том "Мир в 18 веке" рассказывает об исторических событиях 18 столетия. Два тома посвящены важнейшим событиям и процессам современного мира и носят название "Мир в ХХ веке".
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