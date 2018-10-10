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Жириновский обратился к Дурову
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Жириновский призвал Дурова не бегать «по чужим углам» и вернуться в Россию 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил основателя "Вконтакте" и Telegram Павла Дурова с днем рождения, назвав "русским Цукербергом", и призвал его вернуться в Россию.
В среду Дурову исполнилось 34 года. Он покинул Россию еще в 2014 году.
"Паша, дорогой, с днем рождения тебя. Ты — молодец, ты практически наш русский Цукерберг. И мы все пользуемся созданными тобою сетями "Вконтакте" и Telegram. Сколько еще времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на родине и интереснее, и веселее, и мы все чувствуем себя большой теплой семьей. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега", — сказал Жириновский в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Марк Цукерберг — основатель социальной сети Facebook.
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