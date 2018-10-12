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Советник Трампа едет в Россию
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Советник Трампа по нацбезопасности едет в Россию 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 1 час назад
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свои планы посетить Россию и ряд других стран. Об этом он написал в Twitter, сообщает Североамериканское бюро НСН.
«20 октября я отправлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться со своими коллегами и другими высокопоставленными лицами с целью продвижения американских интересов в сфере безопасности», — заявил Болтон.
Напомним, Джон Болтон встречался со своим российским коллегой секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в августе этого года. Однако стороны не смогли договориться о подписании итогового соглашения по результатам встречи. Препятствием для подписания документа стал пункт о признании Россией попытки вмешательства в выборы президента США. Как пояснил НСН профессор Дипакадемии Иван Сурма, даже без итогового заявления переговоры Болтона и Патрушева имели огромное значение.
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