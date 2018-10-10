Россия напомнила НАТО про обещание Горбачеву

В МИД напомнили о данном Горбачёву обещании о нерасширении НАТО на Восток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии обещаний первому президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении альянса на Восток.

«Ну не надо лукавить, господин Столтенберг. Конечно, эти гарантии не были положены на бумагу и не были подписаны. Но имело место, действительно, и это доказанный факт, джентельменское соглашение… Это отражено в подборке архивных материалов, которые были буквально недавно рассекречены и опубликованы в США в ходе встречи со Столтенбергом в феврале этого года», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю Североатлантического альянса подборку цитат из указанных документов.

«Некоторым странам Запада сейчас, конечно, очень выгодно делать вид, что такие обещания не давались. К сожалению, такая позиция лишь ещё более снижает уровень доверия к ним и показывает истинную цену и многих других обещаний», — заключила она.

Ранее руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что власти собираются разместить военную базу «Форт Трамп» у восточной границы страны.

Также глава польского Минобороны Мариус Блащак сообщил о создании рабочей группы по размещению американской военной базы.