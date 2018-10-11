Или власть США, или все будут жить в джунглях

The Washington Post: Добро пожаловать в джунгли

The Washington Post (США) приглашает всех желающих стать свидетелями распада послевоенного мирового порядка, который в его представлении существовал исключительно благодаря Соединенным Штатам. По его словам, целые десятилетия только США сдерживали все злонамеренные силы мира. К ним он, не утруждая себя доказательствами, в первую очередь относит Авторприглашает всех желающих стать свидетелями распада послевоенного мирового порядка, который в его представлении существовал исключительно благодаря Соединенным Штатам. По его словам, целые десятилетия только США сдерживали все злонамеренные силы мира. К ним он, не утруждая себя доказательствами, в первую очередь относит Россию и лично Владимира Путина

Иногда какое-то конкретное событие, судьба отдельного человека становятся символом глобальной исторической тенденции. Предполагаемое убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги (Jamal Khashoggi), сотрудника «Вашингтон Пост», в стамбульском консульстве Саудовской Аравии является одним из таких моментов. Оно знаменует собой утрату Соединенными Штатами той сдерживающей роли, которую они играли в отношении злонамеренных политических сил в мире. Саудовская Аравия — небольшая страна, которая не может самостоятельно обеспечить себе оборону без поддержки Соединенных Штатов, и поэтому ни один саудовский лидер не решился бы на такой смелый шаг, не будь он уверен в том, что Вашингтон, некогда лидер либерального мирового порядка, никак на это не отреагирует.

В последнее время мы наблюдаем целый ряд подобного рода предупреждающих знаков: арест Китаем главы Интерпола ; геноцид рохинджа, устроенный бирманскими военными; систематическое и преднамеренное убийство мирных жителей в Сирии , в том числе с применением запрещенного химического оружия; российское вторжение на Украину и захват Крыма . Да и сам рост правых националистических сил в Европе и в других странах не может не быть связан с тем, что современные демократии утрачивают свою силу и жизнеспособность. На протяжении последнего десятилетия миром все больше овладевают сомнения в отношении Америки, а некоторые страны говорят об этом напрямую. Когда несколько лет назад венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступал с речью по случаю торжественного установления «нелиберального государства», он заявил, что всего лишь реагирует на новые реалии: «грандиозное перераспределение глобальной финансовой, экономической, коммерческой, политической и военной власти, которое стало очевидным в 2008 году».

В общем, приглашаем всех желающих стать свидетелями распада либерального мирового порядка, который когда-то поддерживали Соединенные Штаты. И это только начало.

Мировой порядок относится к разряду вещей, о которых люди не задумываются до тех пор, пока их не лишатся. Американцы усвоили это еще в 1930-е годы, когда то, что осталось от старого европейского порядка, рухнуло, и Соединенные Штаты отказались вмешаться, чтобы поддержать его или прийти ему на смену. Именно тогда американцы обнаружили, что всегда найдутся опасные люди, которым для достижения своих целей не хватает только власти и удобной возможности. Их может обуздать достаточно стабильный международный порядок, будь то Рим, единый христианский мир, концерт европейских держав или что-то еще, что может сойти за «цивилизацию» в определенное время в определенном месте.

В такие времена эти люди вынуждены таиться, но они продолжают вынашивать свои замыслы. Когда господствующий порядок распадается, из-под обломков выползают самые темные составляющие человеческого духа. Так было в первой половине 20-го века. Обстоятельства, при которых к власти пришли Гитлер, Сталин и Муссолини — когда ни одна страна в мире не желала или не могла поддерживать какой-либо международный порядок — предоставила им широкие возможности показать, на что они способны. Если бы на тот момент существовал мировой порядок, способный поставить этих честолюбцев на место, возможно, мы бы никогда не увидели их в роли тиранов, агрессоров и массовых убийц.

Сегодня старые устои рушатся вновь. Те, кто утверждает, что нам следует оставить мир в покое и проявлять большую сдержанность, говорят нам, что мы должны принять мир «таким, какой он есть». Но они и понятия не имеют о том, что из себя действительно представляет мир «как он есть». Они выросли внутри защитного пузыря, существующего за счет власти США и либерального миропорядка, который они поддерживают — в мире, где другие страны вынуждены согласовывать свои поступки с реалиями этой власти. Россия соизмеряла свои действия с тем, что, по мнению российских лидеров, Соединенные Штаты могли или должны были стерпеть, а также с их представлениями о силе и сплоченности либерального порядка. То же самое можно сказать о поведении Китая, Ирана, Саудовской Аравии, а также любой другой страны или негосударственного субъекта, которые могли пытаться подорвать или свергнуть существующий порядок. Все бы поступали иначе — и союзники Америки, и весь остальной мир — если бы по-другому вела себя Америка.

Мы хотим верить в то, что Гитлер и Сталин были нелепым порождением другой эпохи. Между тем гитлеры и сталины продолжают жить среди нас, выжидая шанс показать себя миру. Сегодня мы знаем Владимира Путина, который вынашивает грандиозные замыслы, но пока не в состоянии их реализовать. Он боготворит Сталина, но сам он не Сталин. А если бы Путина ничто не сдерживало? Сегодня набирающий силу Китай постепенно отказывается от осторожной внешней политики более слабого Китая времен Дэна Сяопина (Deng Xiaoping). А если бы Китай ничто не сдерживало? Кто знает, сможет ли одна из этих держав со временем стать угрозой, равнозначной тем, с которыми мы сталкивались в прошлом, если им позволят расширять их региональное и глобальное влияние военными средствами?

И как быстро это может произойти? Быстрее, чем мы думаем. Когда одного из персонажей романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» спросили, как он обанкротился, тот ответил:

«Сначала постепенно, а потом сразу».

Вполне подходящее описание того, как мировой порядок рухнул накануне двух мировых войн и как он, вероятно, рухнет в наше время. Добро пожаловать в джунгли.