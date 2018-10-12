Прожить на 3,5 тысячи: министр дала совет россиянам

Российский министр объяснила преимущества жизни на прожиточный минимум

По словам министра, прожиточного минимума пенсионера достаточно для минимальных потребностей.

Министру труда Саратовской области утверждает, что на установленный прожиточный минимум вполне можно выживать



Ей предложили попробовать самой выжить на эту сумму, ради эксперимента



Министр ответила, что ей "не позволяет статус"



Хочет, чтобы это "не выставили в интернет" pic.twitter.com/LFleacl6DR— Выборная Навка (@Gulay_Pole) 11 октября 2018 г. Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова во время заседания рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Об этом сообщает «Общественное мнение».

На заседании между ней и депутатом Николаем Бондаренко произошел спор, в ходе которого оппонент предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, который в области составляет 7 241 рубль.

По словам Соколовой, на такую сумму вполне можно жить, если составить диетическое питание.

«Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила глава ведомства.

Соколова заверила, что может пройти предложенный ей эксперимент, но боится, «что статус министра этого не позволит».

По данным Саратовстата, в сентябре минимальный набор продуктов обошелся жителю региона в 3 162 рубля.