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Прожить на 3,5 тысячи: министр дала совет россиянам
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Российский министр объяснила преимущества жизни на прожиточный минимум 

ТК «Звезда» + ещё 25 2 часа назад
По словам министра, прожиточного минимума пенсионера достаточно для минимальных потребностей.
Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова во время заседания рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Об этом сообщает «Общественное мнение».
На заседании между ней и депутатом Николаем Бондаренко произошел спор, в ходе которого оппонент предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, который в области составляет 7 241 рубль.
По словам Соколовой, на такую сумму вполне можно жить, если составить диетическое питание.
«Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила глава ведомства.
Соколова заверила, что может пройти предложенный ей эксперимент, но боится, «что статус министра этого не позволит».
По данным Саратовстата, в сентябре минимальный набор продуктов обошелся жителю региона в 3 162 рубля.
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