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Захарова раскрыла особую форму бандитизма на Украине
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Захарова рассказала об «информационном бандитизме» на Украине 

RT на русском + ещё 8 10 октября 2018
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с украинскими телеканалами «112 Украина» и «NewsOne».
4 октября Верховная рада приняла резолюцию, согласно которой Совет национальной безопасности Украины вводит личные и экономические санкции против семи юридических лиц, которые владеют телеканалами «112 Украина» и NewsOne и контролируют их работу.
«Это борьба с инакомыслием, это атака на независимые СМИ. В публичном пространстве киевские политики твердят о своей приверженности принципам западной демократии и свободы слова, а на самом деле занимаются настоящим информационным бандитизмом, закрывая неугодные СМИ под вымышленными предлогами, инициируя дела против журналистов по сфальсифицированным обвинениям», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Она призвала международные организации и правозащитные структуры дать надлежащую оценку данным действиям.
Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко заявил, что принятая украинским парламентом резолюция по санкциям против телеканалов NewsOne и «112 Украина» является «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед выборами.
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