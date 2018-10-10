Захарова проводит брифинг в Крыму

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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг в Крыму
RT на русском
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ещё 4
5 часов назад
Комментарии
Официальный представитель
МИД РФ
Мария Захарова
проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики. Одной из тем пресс-конференции станет ситуация с гуманитарной помощью в САР. Брифинг проходит в Коктебеле.
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