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Захарова проводит брифинг в Крыму
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг в Крыму 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики. Одной из тем пресс-конференции станет ситуация с гуманитарной помощью в САР. Брифинг проходит в Коктебеле.
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