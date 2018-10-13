Кремль массово меняет губернаторов

Зачем Кремль сменил половину российских губернаторов

Курской области и Подали в отставку главы еще трех регионов — Башкирии Забайкальского края . Таким образом за две недели сменилось руководство 11 губерний — из 85. А всего в этом году власть обновилась уже в 19 субъектах федерации, а за два года смена коснулась практически половины регионов страны. В чем цель таких изменений?

В результате серия отставок, начавшихся 26 сентября, затронула уже одиннадцать регионов. И это за две недели. А если посмотреть с начала года, то получится 19. Но лучше взять цифру за два года — именно столько времени прошло со смены внутриполитического блока администрации президента России и прихода в нее Сергея Кириенко . Тогда получится 39 регионов — то есть почти половина из российских 85. И 2018 год еще не закончен.

То есть мы имеем дело с совершенно четким курсом Кремля на обновление губернаторского корпуса как такового. Ведь таких масштабных изменений, то есть замены практически половины глав регионов, в нем не было с начала 90-х, когда Борис Ельцин назначал глав администраций в ставшей после развала СССР самостоятельной Российской Федерации

Но там такое массовое обновление объяснялось необходимостью покончить с властью первых секретарей обкомов КПСС , заменив их чиновников, лояльных российскому руководству. Сейчас речь идет совсем о другом.

Хотя система губернаторской власти в России вроде бы устоялась за последние годы, сейчас мы наблюдаем переход к совершенно новому этапу ее функционирования. До этого она прошла через три главных этапа.

Не считая «нулевого цикла» с назначениями сверху (в большинстве регионов), который закончился к 1996 году, можно выделить три главных периода.

Прямые выборы губернаторов — с середины 90-х до 2004 года. В это время никакой кадровой работы Кремля по подготовке губернаторов не могло быть в принципе. Потому что президент Ельцин и его администрация не вели никакой стратегической кадровой работы в принципе, не только в регионах, но и в Москве. А первый срок Владимира Путина был посвящен восстановлению управляемости страной как таковой. В том числе и через приучение существующих региональных элит к выполнению федеральных законов и работе в единой вертикали власти.

Назначения губернаторов — с 2005 по 2011 годы. В эти годы губернаторов выбирали региональные законодательные собрания — по представлению президента. За эти годы губернаторский корпус обновился очень серьезно — собственно говоря, главной целью этого периода и была замена некомпетентных, не справлявшихся или просто коррумпированных глав регионов на нормальных управленцев, связанных с регионом или нет. Однако тут терялась связь с избирателями: потому что назначенный глава отвечал перед президентом и местным парламентом (зачастую бывшим просто собранием различных кланов региональных элит), но не напрямую перед жителями своего региона.

Поэтому с 2012 года начался третий этап — возвращение к прямым выборам. При этом в стране активно пошел и процесс национализации элиты как таковой — с отучением ее от двойной лояльности, жизни на две страны и прочего. Мало уже было быть хорошим управленцем, нужно было еще и доказать свое умение слушать и слышать людей. И хотя тот же Народный фронт всячески принуждал губернаторов по настоящему работать с населением, далеко не все прислушивались, а многие просто умели это делать.

Частью процесс национализации элиты был и переход к стратегической кадровой работе с номенклатурой — ее начали выращивать и вести, отбирать и продвигать. Это касалось всех уровней власти, и особенно региональной. Началось выстраивание карьер чиновника — с перемещением его по горизонтали, из региона в центр и обратно с повышением. Подобный метод применялся в СССР, используется он сейчас и в Китае — но возвращение его в отечественную практику стало знаковым моментом для всей кадровой политики Кремля.

Начиная с 2016 года эта работа была поставлена уже на поток. Не просто формирование кадровых резервов и лифтов, но и специальные программы обучения и подготовки кадров. А в прошлом году был начат кадровый проект «Лидеры России» — для вовлечения в управленческую работу самых разных и ярких самовыдвиженцев. Учитывая федеративное устройство России и наши необъятные просторы, понятно, что регионы являются не только главным источником для рекрутирования управленцев, но и идеальной площадкой для их обкатки и роста.

При этом речь идет не просто о новой волне губернаторского призыва — а о принципиально новых правилах формирования регионального руководства. Все уже отмечали, что очень многие из новых глав регионов прошли «кремлевскую курсы» — но важнее всего то, что они попали на них не по блату или квоте, а в силу своих личных качеств.

И получая назначения в регионы они должны будут доказывать центру свои управленческие таланты не только цифрами отчетов, но и умением выстроить работу с региональными кадрами точно по таким же принципам, как Кремль выстраивал с ними.

То есть тянуть наверх и опираться на честных и неравнодушных профессионалов, а не попадать в зависимость от сложившихся региональных кланов и элитных группировок. И уметь добиваться доверия людей — не только на выборах, но и в ходе всей своей работы.

Это серьезный замах и совершенно другой уровень — но именно такую цель и ставит перед собой Владимир Путин в своей кадровой работе. Нужна не просто новая региональная управленческая элита — нужен четко работающий механизм кадровой работы с номенклатурой как таковой. В которой те же главы регионов уже являются не просто представителями регионов или московскими комиссарами, а частью общероссийского управленческого класса. Людьми, которые могут одинаково эффективно и честно работать как в провинции, так и в Москве.