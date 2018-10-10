Сигал оценил объем пропаганды против России

Актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что против Москвы направлен «невероятный объем пропаганды».
Он сказал, что «большая часть звучащих вещей сфабрикована и не соответствует действительности». Заявления о «сговоре» президента США Дональда Трампа с Россией он назвал «фантазией», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Сигал предположил, что антироссийская кампания связана с «расколом между республиканцами и демократами, консерваторам и либералами». По его словам, «сейчас определенные группы готовы сделать что угодно», не обращая внимание на закон и мораль, лишь бы «выиграть эту битву, где верх возьмет их повестка дня».
США, по мнению Сигала, подошли к переломному моменту, когда Республиканская и Демократическая партии должны работать совместно и вести себя более цивилизованно.
Напомним, Сигал, получивший в 2016 году гражданство России, в 2018 году был назначен на должность спецпредставителя МИД и рассказал о стоящих перед ним задачах на новом посту.