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Путин вышел в народ
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Путин вышел в народ 

Lenta.ru 18 минут назад
Президент России Владимир Путин подошел к жителям Минеральных Вод на улице после рабочего совещания. Вокруг главы государства образовалась толпа, сообщил в своем Telegram-канале журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Дмитрий Смирнов
На фото, который опубликовал корреспондент, Путин пожимает руки собравшимся. На снимке видно, что его обступили около сотни человек. Очевидцы также разместили в Instagram видео.
Президент прибыл в Ставропольский край, чтобы провести совещание вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, посвященное развитию сельского хозяйства, передает РИА Новости. Они посетили яблоневые сады предприятия «Рассвет», где понаблюдали за сбором урожая и пообщались с работниками.
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