Наказать Россию: ОЗХО дадут новые полномочия

На открывшейся 89-й сессии ОЗХО обсуждается возможность расширения мандата организации и предоставление ей права назначать виновных в совершении химатак. Эту инициативу поддерживают США Великобритания и страны ЕС , в то время как в России к ней относятся негативно. Эксперты опасаются, что в случае изменения мандата организация, которую в последние годы и без того обвиняют в политизации решений, станет еще более ангажированной.

Нидерландах 9 октября открылась 89-я сессия Организации по запрещению химического оружия, которая должна обсудить вопрос расширения своего мандата.

Сессии предлагается наделить ОЗХО возможностью не только заявлять о факте применения химического оружия, но и возлагать ответственность на применившую его страну. В настоящее время, согласно мандату ОЗХО, эта организация после проведения химических исследований о применении химического оружия передает данные в ООН , где уже принимаются решения о виновности той или иной страны и введении против нее санкций.

С предложениями о необходимости расширения мандата ОЗХО на специальной летней сессии организации выступила Великобритания. Они были приняты голосами 82 членов организации против 24.

В Лондоне не скрывают, что стремление дать новые полномочия ОЗХО продиктовано желанием наказать Россию за инцидент в Солсбери, когда были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Практическим шагом к расширению мандата ОЗХО может стать принятие нового бюджета организации на 2019 год. В нем будет предусмотрено финансирование нового экспертного отдела, в задачу которого будет входить сбор данных о причастности того или иного государства к проведению химической атаки. В его составе будет 10 сотрудников.

По мнению бывшего инспектора ОЗХО, эксперта в области химического оружия Антона Уткина , 10 человек — это «крайне небольшой ресурс» для проведения серьезных исследований, поэтому основная нагрузка ляжет на сторонних экспертов: «Это может привести к непрозрачности подобной работы.

К тому же есть вероятность, что сторонними экспертами будут представители западных стран, которые будут ангажированными», — сказал Уткин «Газете.Ru»

В качестве примера он привел расследования ситуации с применением химического оружия в Сирии. В документах, подтверждающих факт химатаки, были ссылки на экспертные мнения, однако их имена не назывались, напоминает Уткин.

Накануне открытия сессии в МИД России негативно отреагировали на возможность наделения ОЗХО функцией назначать виновных в применении химоружия. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров , подобные решения ставят целью «превратить ее (ОЗХО) технический секретариат в некий карающий орган, подрывая тем самым и международное право, и, в частности, прерогативы СБ ООН ».

Сессия ОЗХО хотя и является плановой, начинает свою работу несколькими днями после высылки из Нидерландов четверых россиян, которых власти страны подозревают в попытке совершить кибератаку на штаб-квартиру организации. У них при себе были дипломатические паспорта, а также техническая аппаратура. В МИД РФ пояснили, что в поездке группы технических специалистов не было ничего тайного, так как работу диппредставительств России за рубежом обеспечивают государственные организации и ведомства, в том числе и Минобороны

«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке», — пояснили в МИДе.

О случае в Нидерландах напомнил на открытии сессии ОЗХО гендиректор организации Фернандо Ариас Гонсалес, который поблагодарил власти страны за предотвращение киберататки.

Если страны-члены ОЗХО на нынешней сессии большинством голосов поддержат решение о предоставлении организации расширенных полномочий, окончательно оно будет принято в ноябре на генеральной конференции ОЗХО.

Специалист в области международной безопасности Виктор Мизин считает, что таким образом ОЗХО «пытаются придать функции Совбеза».

В беседе с «Газетой.Ru» Мизин отметил, что если в прошлом деятельность ОЗХО была весьма позитивной, сегодня ее деятельность «политизирована», а сама ОЗХО «стала еще одной площадкой противостояния России и Запада».

О политизации организации «Газете.Ru» ранее рассказывал и эксперт в области химоружия, бывший сотрудник технического секретариата ОЗХО Ральф Трапп. «В последнее время, во многом в контексте ситуации в Сирии, мы видим, что среди государств нет единства мнений. Многие вопросы политизируются, и важно менять эту ситуацию, чтобы избегать конфронтации и вырабатывать общие подходы, основанные на Конвенции», — говорил эксперт.

Речь идет о Конвенции о запрещении химического оружия, которую подписали 191 государство, в том числе и Россия.

Стоит отметить, что попытки политизации ОЗХО уже имели место в прошлом. В 2002 году Вашингтон сместил с поста тогдашнего главу организации бразильского дипломата Жозе Бустани, который заявлял, что Ирак не имеет оружия массового поражения. Бустани в одном из интервью рассказывал, что Джон Болтон , занимавший на тот момент пост заместителя госсекретаря в администрации Джорджа Буша , вынудил его подать в отставку.

Учитывая сложившуюся обстановку, на Россию будет оказываться давление для того, чтобы Москва покинула ОЗХО, считает Виктор Мизин, добавляя, что России «надо бороться». При этом эксперт констатирует, что Москве очень сложно вести диалог с ОЗХО, так как общество и элиты в странах Запада уверены в виновности России.