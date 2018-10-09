Путин получил необычный подарок на день рождения 

Работники сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Ставропольском крае поздравили президента России Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарили ему саженцы яблонь, сообщает ТАСС.
Глава предприятия Марат Галеев вручил президенту саженцы, которые, по его словам, способны выдержать суровую московскую зиму.
Он рассказал, что яблоки, выращиваемые на предприятии, вырастают «одно к одному» благодаря особой системе ирригации. По словам работников, яблоки вырастают «настоящими чемпионами» «без всякого мельдония».
Отметим, что работники «Рассвета» вручили саженцы также и премьер-министру Дмитрию Медведеву, прибывшему в Ставропольский край вместе с президентом. Медведев пошутил, что свой день рождения отметил еще в сентябре.