Путин получил необычный подарок на день рождения

Глава предприятия Марат Галеев вручил президенту саженцы, которые, по его словам, способны выдержать суровую московскую зиму.

Он рассказал, что яблоки, выращиваемые на предприятии, вырастают «одно к одному» благодаря особой системе ирригации. По словам работников, яблоки вырастают «настоящими чемпионами» «без всякого мельдония».