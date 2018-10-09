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Раскрыта необычная сделка «отравителей Скрипалей»
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Раскрыта необычная сделка «отравителей Скрипалей» 

Рамблер 1 час назад
Один из подозреваемых по «делу Скрипалей» Анатолий Чепига продал свой «Мерседес» другому фигуранту дела Александру Мишкину, выяснила группа Conflict Intelligence Team. Об этом пишет «Взгляд».
Пользователи Сети с помощью различных интернет-сервисов и баз данных выяснили, что в 2017 году автомобиль BMW X5 с госномером Т705ТТ99, принадлежавший Анатолию Чепиге, был продан Дарье Торбенко (Емельяновой). Сейчас этот госномер установлен на автомобиле Mercedes GL-Klasse.
В базах данных обнаружилось два штрафа на этот автомобиль на имя «некоего Александра Евгениьевича». В даркнете нашлось полное имя нового владельца — им оказался Александр Евгеньевич Мишкин.
Согласно информации из ПТС, 30 мая 2018 года «Анатолий Чепига, проживающий на улице Гримау», продал автомобиль «Александру Мишкину, проживающему на улице Перекопской».
Ранее порталы Bellingcat и The Insider выяснили настоящие имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Так, по их данным, под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига, а под именем Александр Петров — офицер ГРУ, военный врач Александр Мишкин.
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