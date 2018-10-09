Раскрыта необычная сделка «отравителей Скрипалей» 

Один из подозреваемых по «делу Скрипалей» Анатолий Чепига продал свой «Мерседес» другому фигуранту дела Александру Мишкину, выяснила группа Conflict Intelligence Team. Об этом пишет «Взгляд».
Пользователи Сети с помощью различных интернет-сервисов и баз данных выяснили, что в 2017 году автомобиль BMW X5 с госномером Т705ТТ99, принадлежавший Анатолию Чепиге, был продан Дарье Торбенко (Емельяновой). Сейчас этот госномер установлен на автомобиле Mercedes GL-Klasse.
В базах данных обнаружилось два штрафа на этот автомобиль на имя «некоего Александра Евгениьевича». В даркнете нашлось полное имя нового владельца — им оказался Александр Евгеньевич Мишкин.
Согласно информации из ПТС, 30 мая 2018 года «Анатолий Чепига, проживающий на улице Гримау», продал автомобиль «Александру Мишкину, проживающему на улице Перекопской».
Ранее порталы Bellingcat и The Insider выяснили настоящие имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Так, по их данным, под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига, а под именем Александр Петров — офицер ГРУ, военный врач Александр Мишкин.