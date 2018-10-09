Раскрыта необычная сделка «отравителей Скрипалей»

Пользователи Сети с помощью различных интернет-сервисов и баз данных выяснили, что в 2017 году автомобиль BMW X5 с госномером Т705ТТ99, принадлежавший Анатолию Чепиге, был продан Дарье Торбенко (Емельяновой). Сейчас этот госномер установлен на автомобиле Mercedes GL-Klasse.

В базах данных обнаружилось два штрафа на этот автомобиль на имя «некоего Александра Евгениьевича». В даркнете нашлось полное имя нового владельца — им оказался Александр Евгеньевич Мишкин.

Согласно информации из ПТС, 30 мая 2018 года «Анатолий Чепига, проживающий на улице Гримау», продал автомобиль «Александру Мишкину, проживающему на улице Перекопской».