Ещё
Путин объяснил появление с Медведевым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин объяснил появление с Медведевым 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин объяснил, почему приехал в Ставропольский край вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
По словам президента, этого потребовала важность обсуждаемых на совещании по развитию агропромышленного комплекса вопросов.
«На сегодняшнее наше совещание мы сознательно приехали вдвоем для того, чтобы у нас было единообразное понимание проблем, которые перед нами стоят, чтобы мы с вами могли откровенно обсудить все вопросы, которые вас беспокоят, чтобы вы услышали мнение ключевых членов правительства РФ, чтобы мы могли составить общий план совместной работы на ближайшую перспективу», — передает слова Путина ТАСС.
Президент заметил, что обычно они с главой кабмина стараются распределить внимание на разных отраслях и проблемах, «чтобы шире охватить все вопросы в стране».
Ранее Путин и Медведев посетили агропромышленное предприятие «Рассвет», где получили в подарок саженцы яблонь.
Комментарии52
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист пришел в дом «отравителя Скрипаля» и удивился60
«Путин сделает в Ливии то же, что в Сирии»287
Россию ждет изменение Конституции539
Взрывы на Украине и другие события дня2
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым195
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Другое
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
01:14
Порошенко уличили в нарушении ПДД
В мире Украина
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
03:49
Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение