Путин объяснил появление с Медведевым

По словам президента, этого потребовала важность обсуждаемых на совещании по развитию агропромышленного комплекса вопросов.

«На сегодняшнее наше совещание мы сознательно приехали вдвоем для того, чтобы у нас было единообразное понимание проблем, которые перед нами стоят, чтобы мы с вами могли откровенно обсудить все вопросы, которые вас беспокоят, чтобы вы услышали мнение ключевых членов правительства РФ, чтобы мы могли составить общий план совместной работы на ближайшую перспективу», — передает слова Путина ТАСС.

Президент заметил, что обычно они с главой кабмина стараются распределить внимание на разных отраслях и проблемах, «чтобы шире охватить все вопросы в стране».

Ранее Путин и Медведев посетили агропромышленное предприятие «Рассвет», где получили в подарок саженцы яблонь.