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«Великобритания со времен Ивана Грозного была врагом РФ»
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В МИД России предупредили о жёстком ответе на возможную кибератаку Британии 

RT на русском 1 час назад
Фото: public domain
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что ответ России на возможную кибератаку Великобритании на российские инфраструктурные объекты будет достаточно жёстким.
«Великобритания всю жизнь, ещё с (со времён. — RT) Ивана Грозного была врагом России, действуя в ущерб, и если они это заявляют, наверное, они попробуют, но мы будем защищаться, и ответ будет достаточно жёстким», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.
Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы».
В посольстве России уточнили, что британский МИД не предоставил никаких подробностей относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России.
RT на русском: последние новости
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