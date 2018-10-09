Путин рассказал об источнике сил

Путин на встрече с аграриями рассказал, откуда он черпает силы для работы

Президент РФ Владимир Путин поделился с работниками сельхозпредприятия своим рецептом работоспособности. По словам главы государства, дополнительные силы он получает от общения с успешными людьми, достигающими хороших результатов в своих областях.

Речь об этом зашла во время встречи Путина и премьер— министра Дмитрия Медведева с сотрудниками сельхозпредприятия "Рассвет". Одна из работниц поинтересовалась, как президенту удается в плотном рабочем графике заниматься столькими делами и даже выкроить время для обеда с аграриями.

"Я ж что приехал? Пообедать!" — отшутился Путин, однако затем все же раскрыл свой рецепт.

"Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы", — сказал он. "Я говорю честно, без всякой красовки, это правда", — подчеркнул Путин. "Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы, когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с таким хорошим результатом", — сказал он, добавив, что "это всегда такой хороший впрыск энергии".

Героические результаты труда аграриев

Во время обеда Путину и Медведеву рассказали о работе предприятия. Так, его учредитель Марат Галеев отметил, что помимо выращивания плодовых деревьев здесь занимаются культивированием зерновых культур.

"В этом году урожайность пшеницы — 50 центнеров", — похвастался он.

"В советское время за это [почетное звание] Героя социалистического труда давали", — оценил Путин. Аграрии поправили президента, уточнив, что такой урожайности в былые годы достичь не удавалось, а "героическая" планка была на уровне 30 центнеров. "За героев! Будьте здоровы!" — предложил тост глава государства и поднял стакан с компотом из выращенных на предприятии яблок.

Взглянув на стоящую на столе корзину с яблоками, Медведев заметил, что они все приблизительно одного размера и ровные "как калиброванные". Ему рассказали о представленных сортах: в корзине оказались яблоки "Либерти", "Флорина" и еще четыре вида.

Меню президента и аграриев

Как рассказали журналистам сотрудники компании, меню для высоких гостей не отличалось от обычных обедов для сотрудников предприятия. Путина и Медведева накормили салатом из свежих помидоров и огурцов, борщом, котлетами с картофельным пюре, также угостили компотом и яблок и шарлоткой.