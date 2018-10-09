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В Кремле отреагировали на новые разоблачения по Скрипалям
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В Кремле отреагировали на новые разоблачения по Скрипалям 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
В Кремле отказались комментировать новые данные СМИ о подозреваемых по «делу Скрипалей».
На вопрос журналистов, собираются ли российские власти изучать данные, опубликованные журналом The Insider и исследовательской группой Bellingcat, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен «продолжать дискуссии» по каналам СМИ.
По словам Пескова, российская сторона с самого начала просила Великобританию предоставить информацию по «делу Скрипалей», однако по официальным источникам никаких данных не приходило.
Ранее The Insider и Bellingcat назвали настоящее имя второго подозреваемого по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Они утверждают, что Александр Петров — это офицер ГРУ, военный врач Александр Евгеньевич Мишкин.
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