В Кремле отреагировали на новые разоблачения по Скрипалям

В Кремле отказались комментировать новые данные СМИ о подозреваемых по «делу Скрипалей».

На вопрос журналистов, собираются ли российские власти изучать данные, опубликованные журналом The Insider и исследовательской группой Bellingcat, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен «продолжать дискуссии» по каналам СМИ.

По словам Пескова, российская сторона с самого начала просила Великобританию предоставить информацию по «делу Скрипалей», однако по официальным источникам никаких данных не приходило.