Сербия призвала отменить санкции против россиян-депутатов

«В Совете Европы мы продолжаем настаивать на том, что нельзя включать депутатов в санкционные списки, нельзя их наказывать, потому что это полностью обессмысливает их деятельность», — сказала она на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в турецкой Анталье.

По словам Гойкович, от подобной позиции Белград не откажется. Она добавила, что эта позиция в том в интересах России.

В конце сентября Литва призвала ПАСЕ не восстанавливать права российской делегации в этой организации.

Ранее Совет Европы допускал отмену антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. По мнению ассамблеи, угроза выхода России из ПАСЕ поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране, поскольку россияне лишатся доступа к суду в Страсбурге.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после присоединения Крыма. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права.