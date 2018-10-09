Медведев объяснил повышение пенсионного возраста в научной статье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал научную статью «Россия-2024: Стратегия социально— экономического развития». Она опубликована в журнале «Вопросы экономики» за октябрь. В статье Медведев описывает задачи экономической политики России на ближайшие шесть лет. Например, он рассуждает на тему несырьевого экспорта, цифровизации экономики, уровня бедности, об ипотеке, а также о повышении пенсионного возраста.

В частности, премьер считает более болезненными альтернативы повышению пенсионного возраста. «Очевидно, что сейчас мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности. Если это игнорировать, то ситуация со временем лишь усугубится. И по сравнению с предлагаемыми сегодня неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными», — говорится в статье Медведева.

Медведев напомнил, что до недавнего времени в России возраст выхода на пенсию действовал с 1930-х гг. Продолжительность жизни за это время намного выросла, отмечает премьер. В 1939 г. доля лиц старше обще— установленного пенсионного возраста составляла 8,6%, в 2002 г. — уже 20,5%, в 2018 г. — 25,4%, перечисляет он. При таких условиях есть три пути решения, рассуждает Медведев: повышение уровня тарифов отчислении в пенсионную систему, снижение реального уровня пенсий или повышение пенсионного возраста. Первое предложение несет риски: люди начнут получать зарплату «в конвертах», а деловая активность будет падать из-за увеличения налогов, считает премьер. Второе решение он просто назвал «неприемлемым».

Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения, отмечает Медведев. «Вопрос об изменении пенсионного возраста возник не сегодня. И аргументы за и против обсуждаются на протяжении последнего десятилетия», — добавляет он.