СМИ рассказали о возможной слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии в 2014 году

Как отмечает «Чешское радио», его источники убеждены, что Петров и Боширов осуществляли слежку за Скрипалем.

По данным радиостанции, Александр Петров прибыл в Чехию в середине октября 2014 года. С 13 по 16 октября он проживал в одном из отелей Остравы, после чего направился в Прагу. «Чешское радио» также указывает, что Руслан Боширов прибыл в Прагу 11 октября.

Представители Службы безопасности и информации Чехии и Национального центра по борьбе с организованной преступностью отказались от комментариев.

4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии в британском Солсбери. Позднее британские специалисты заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Лондон несколько раз называл причастной к покушению на Скрипалей Россию. В Москве обвинения отвергают.

5 сентября британская прокуратура назвала имена подозреваемых по делу о покушении. Ими оказались якобы офицеры ГРУ (сейчас — Главное управление Генштаба ВС России) Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон уточнил, что их имена являются псевдонимами, при этом настоящие имена подозреваемых Великобритании уже известны.