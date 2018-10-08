Россия ткнула в США важными обязательствами

Как говорится в комментарии на сайте ведомства, Россия не может подтвердить, что США выходят на установленные договором о СНВ уровни.

В МИД отметили, что объявленный США результат достигнут с помощью одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н. При этом Россия не может подтвердить, что эти вооружения приведены в непригодное для ядерного вооружения состояние.

Разрешенное суммарное количество в том числе развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков по-прежнему превышено Соединенными Штатами на 101 единицу, заявили в министерстве.

МИД назвал подобное положение дел неприемлемым и выразил надежду, что Вашингтон проявит «конструктивный подход» к решению этой проблемы.