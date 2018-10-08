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Россия ткнула в США важными обязательствами
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Россия ткнула в США важными обязательствами 

Рамблер 16 минут назад
В российском МИД прокомментировали опубликованные Госдепартаментом США данные об американских стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Как говорится в комментарии на сайте ведомства, Россия не может подтвердить, что США выходят на установленные договором о СНВ уровни.
В МИД отметили, что объявленный США результат достигнут с помощью одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н. При этом Россия не может подтвердить, что эти вооружения приведены в непригодное для ядерного вооружения состояние.
Разрешенное суммарное количество в том числе развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков по-прежнему превышено Соединенными Штатами на 101 единицу, заявили в министерстве.
МИД назвал подобное положение дел неприемлемым и выразил надежду, что Вашингтон проявит «конструктивный подход» к решению этой проблемы.
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