Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией

Япония рассчитывает на продуктивное военное сотрудничество с Россией , заявил начальник Объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано.

"У меня большие надежды, что мы сможем продвигать оборонные отношения между Японией и Россией", — сказал Кавано на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник в Москве.

При этом адмирал подчеркнул, что в Японии положительно оценивают решение России не задействовать Курильские острова в ходе учений "Восток-2018".

"Мы высоко это ценим", — заявил японский военачальник.

По его словам, Япония не направила своих наблюдателей и военных атташе на маневры "Восток-2018", считая, что Курилы попадут в орбиту учений.

"Поскольку у нас была озабоченность, что военные учения ("Восток-2018") будут проведены на "северных территориях", поэтому мы и решили не отправлять на них наблюдателей. Однако, в этот раз российская сторона решила не проводить военные учения на "северных территориях", — отметил адмирал.

Он также поблагодарил Шойгу за оперативную помощь, которая была оказана японскому народу после разрушительного землетрясения 2011 года.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.