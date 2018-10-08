С кем готовится воевать Лукашенко?

Президент Белоруссии заявил, что в случае войны оружием обеспечат всех жителей республики. « Лукашенко пытается, видимо, показать Кремлю свою значимость и тем самым рассчитывает получить финансовую помощь», — считает политолог Дмитрий Болкунец

Александр Лукашенко во время поездки на полигон в Брестской области заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители республики. Его заявление показало белорусское «Столичное телевидение».

Лукашенко: Автоматы, пистолеты, пулеметы — не дай бог, война — мы раздадим в каждую семью. Старики и даже женщины, ну детей давайте выведем. 7 млн человек — 7 млн получат оружие, чтобы они могли защищаться pic.twitter.com/WfN5RPIrGn— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 октября 2018 г.

Заявления белорусского президента взбудоражили общественное мнение, тем более что он не уточнил, с кем будет воевать. С какой целью Лукашенко об этом говорил? Версия эксперта по Белоруссии Дмитрия Болкунца:

«Еще более странное заявление, что он уже несколько раз за последние недели сообщил, что идут поставки какого-то оружия боевикам из Украины. То есть из Украины в Беларусь идут поставки оружия. Более того, сегодня он сказал, что оружие идет в Беларусь из Украины через Россию. Это вообще какая-то глупость. И тут я вспомнил, такой сюжет был весной 2017 года, Лукашенко делал аналогичные заявления, то же были связаны с Украиной, боевиками, оружием. Более того, государственные белорусские телеканалы тогда пустили даже такой сюжет постановочный — прорыв джипа боевиков. Джип был начинен взрывчаткой, оружием. Он прорывался из Украины в Беларусь. Прошло полтора года. За это время никакой информации об этом джипе и боевиках нет. Хотя это, если растолковывать, это называется вторжение военизированной какой-то группировки на территории суверенного государства. Дело касалось тогда помощи со стороны Москвы. Лукашенко пытался показать какую-то мнимую угрозу со стороны Украины: есть угроза, необходимы деньги для безопасности. Сейчас такая же история повторяется. Лукашенко пытается, видимо, показать Кремлю свою значимость и тем самым рассчитывает получить финансовую помощь».

Тем не менее за последние годы в Белоруссии сменились военная доктрина и характер учений, рассказывает политический обозреватель информационной компании «БелаПАН» Александр Класковский

«В Белоруссии достаточно давно была принята концепция территориальной обороны. В связи с этим даже все главы областей получили генеральские звания. Правда, население посмеивалось над этими сборами, «идти в партизаны» — это так называется, и над самими этими неспортивного вида губернаторами, на которых, мягко говоря, не слишком хорошо сидела эта генеральская форма. Но я думаю, что в последние годы белорусского руководства они делают выводы из событий в Украине, что Беларусь тоже должна быть готова к отражению гибридных угроз. Ну а про 7 млн автоматов, которые в случае чего мы раздадим населению, это, скорее, заявление, популистское, потому что, на самом деле, когда белорусское руководство стало делать упор на силы территориальной самообороны, говорить, что мы используем в том числе европейский опыт, проводили параллели со Швейцарией, например, и говорили: там действительно каждый дом — крепость. Там раздают военнообязанным, скажем, оружие, и у него там где-то в сейфе дома хранится, потому что там действительно власть доверяет своему населению, чего, видимо, все-таки не скажешь о белорусской власти, потому что в силу специфики режима, всяких массовых выступлений населения белорусская власть и побаивается».