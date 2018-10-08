Сенцов разочаровал Европу

Олег Сенцов , сумевший установить неофициальный мировой рекорд по продолжительности оздоровительного голодания, поверг в уныние его западных болельщиков. Фактически там уже были готовы неофициальные «списки Сенцова» с новым перечнем антироссийских санкций, персональных и секционных, а он имел дерзость не просто выжить, но и начать питаться, вкусив курицы.

В результате представитель внешнеполитического ведомства Европейского союза , воздавая дань «невероятному мужеству и самоотверженности» Сенцова, обвиняет российские власти в том, что страдальцу, оказывается, «отказывали предоставлять надлежащее медицинское лечение в институционализированных медицинских учреждениях». И, делают в Брюсселе вывод, таким образом были нарушены его права человека.

Ощущение, что от расстройства по причине закрытия аттракциона с голоданием, в Европе потеряли ощущение реальности. Полностью и окончательно. Действительно, любой врач-диетолог расскажем вам, что 70 дней голодания — это смертельный рубеж. Если державший голодовку каким-то чудом до такого срока дотянет, то у него начинаются необратимые процессы разрушения печени, почек, сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов.

Олег Сенцов, как известно, голодал аж с 14 мая, проведя в своём статусе более 140 дней. И вышел из своей демонстрации воздержания похудевшим, но не разрушившим свой организм. Более того, вряд ли он мог бы объявить о желании написать сценарий о тюремной жизни, если бы функции его организма и работа мозга были бы нарушены.

Я не хочу утверждать, что наши врачи, поддерживая его в сознании и не допустившие необратимого разрушения его организма, достойны Нобелевской премии. Однако ими, думаю, накоплен уникальный опыт поддержания человеческого организма предельно долгое время в состоянии пищевой разгрузки. В конце концов, такой опыт может быть востребован при подготовке космонавтов, например, к полёту на Марс.

Известно, что ныне многие болезни лечат разумным лечебным голоданием — диабет, гипертонию, язву желудка — а потому претензии европейских «специалистов» выглядят просто смешными. Без соответствующей продуманной лечебной поддержки уж Сенцов явно бы не протянул больше пяти-шести недель.

Впрочем, может быть, под нарушением его прав человека и подразумевают как раз эту поддержку. В свое время западный кумир — Маргарет Тэтчер — в ответ на объявление голодовки ирландскими патриотами без затей заявила:

«Они сами сделали свой выбор!»

Вот это было истинное уважение гражданских прав и свобод.