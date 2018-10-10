Кремль одобрил перенос столицы Дальнего Востока

Администрация президента России поддержала инициативу переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, передает «Интерфакс».
По его словам, в ближайшее время в столицу Приморья для изучения всех сопутствующих вопросов будет направлена специальная рабочая группа.
«Уже была встреча с Антоном Эдуардовичем Вайно, руководителем администрации президента РФ. Шла речь о переносе столицы ДФО во Владивосток (…) В целом, он положительно отнёсся к этой идее», — отметил Кожемяко.
Врио губернатора заявил, что в пользу переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит ряд факторов. «Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. (…) Наличие портов, инфраструктура — все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке», — сказал Кожемяко.
С идеей сделать столицей Дальнего Востока город Владивосток Олег Кожемяко выступил в начале октября. На данный момент главным городом региона является Хабаровск.
Глава Сахалинской области Кожемяко был назначен врио главы Приморского края в сентябре. О своем желании баллотироваться он заявил на встрече с президентом в Ново-Огарево.