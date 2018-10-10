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Кремль одобрил перенос столицы Дальнего Востока
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В Кремле поддержали перенос столицы Дальнего Востока 

Lenta.ru + ещё 34 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Администрация президента России поддержала инициативу переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, передает «Интерфакс».
По его словам, в ближайшее время в столицу Приморья для изучения всех сопутствующих вопросов будет направлена специальная рабочая группа.
«Уже была встреча с Антоном Эдуардовичем Вайно, руководителем администрации президента РФ. Шла речь о переносе столицы ДФО во Владивосток (…) В целом, он положительно отнёсся к этой идее», — отметил Кожемяко.
Врио губернатора заявил, что в пользу переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит ряд факторов. «Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. (…) Наличие портов, инфраструктура — все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке», — сказал Кожемяко.
С идеей сделать столицей Дальнего Востока город Владивосток Олег Кожемяко выступил в начале октября. На данный момент главным городом региона является Хабаровск.
Глава Сахалинской области Кожемяко был назначен врио главы Приморского края в сентябре. О своем желании баллотироваться он заявил на встрече с президентом в Ново-Огарево.
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