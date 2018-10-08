Лавров: диалог Москвы и Брюсселя требует оздоровления

Лавров: Россия и Италия считают, что диалог Москвы и Брюсселя требует оздоровления

Москва и Рим считают, что диалог между Россией Европейским союзом нуждается в оздоровлении и активизации. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези. "Мы считаем, и наши итальянские коллеги, как я понял, это мнение разделяют, что диалог между Москвой и Брюсселем нуждается в оздоровлении и активизации. И в этой связи мы видим и ценим конструктивный настрой наших итальянских партнеров на то, чтобы способствовать этим процессам", — отметил глава российского дипведомства.