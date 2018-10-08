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Путин уволил спецпредставителя по Украине
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Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Опубликованы фото ЧП в Жуковском

Путин освободил Ливанова с поста спецпредставителя по развитию торговли с Украиной 

ТАСС + ещё 12 48 минут назад
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин отправил в отставку специального представителя главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
"Освободить Ливанова Дмитрия Викторовича от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной", — говорится в указе Путина, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня подписания — 5 октября.
51-летний Ливанов возглавлял Министерство науки и образования с 2012 по 2016 год, а до этого был ректором Московского института стали и сплавов. 20 августа 2016 года президент назначил Ливанова спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
Тогда Путин говорил, что РФ не намерена сворачивать отношения с Украиной, несмотря на нежелание нынешний киевских властей иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов. До 2016 года должность спецпредставителя занимал Михаил Зурабов.
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