На каком языке разговаривать с Западом?

Могут ли провалы «агентов ГРУ» пойти на пользу «дела мира»

После нашумевшего интервью «Боширова» и «Петрова» Маргарите Симоньян (она точно без кавычек) казалось, что шпионская игра «Отравить Скрипаля» вылилась в фарс, после чего со временем пойдет на спад. Пошумят — и забудут. В конце концов, травили ли эти «солсберецкие туристы» или не травили «подонка и предателя», как назвал его российский президент, — все это игра спецслужб с громким пропагандистским и политическим оформлением. Далеко не все такие игры придают истерической огласке, а эту вот решили разыграть политически по полной программе.

«Сценаристы» решили, что закругляться рано и выдали еще одну серию под названием «Сделано в Нидерландах ». Ну чтоб градус не сбавлять. Хотя сама история в Нидерландах под стенами Организации по запрещению химоружия произошла еще в апреле. А сенсацию приберегли на то время, пока США размышляют над вторым пакетом санкций за применение химоружия (первый введен в конце августа, второй, гораздо более жесткий, должен быть введен не позднее 90 дней после этого).

Фарс на наших глазах превращается уже в какую-то дурную комедию в стиле Саши Барона Коэна . Надо срочно ему отдать это на киноразработку. Опять же тема «геев из ГРУ » в его исполнении может заиграть новыми красками. Снимать можно хочешь на «Мосфильме», хочешь в Голливуде . Заодно можно будет смело отправить в макулатуру всю шпионскую литературу, где разведчики, они же шпионы, тщательно заметают следы и пишут молочными чернилами. Используют хитроумную технику, которая чуть ли не вмонтирована им в глаз или еще в какое незаметное для врага место. Они не оставляют следов ни на земле, ни на воде, ни в интернете. Они — Штирлицы цифровой эпохи, скрещенные с Бондом, Джеймсом Бондом , которым все задачи по плечу. Выполняя их, они пьют шотландский виски и бурбон, а если водку, то мешают с мартини. Они управляют бизнес-джетами и крутыми «тачками». Они способны незаметно «заглушить» всю вражескую контрразведку, а также прилегающую электросеть одним лишь нажатием кнопки на уникальном приборе, который им сварганил умелец «дядя Ваня» в подвалах Новосибирского академгородка, который лишь есть наземное прикрытие-маскировка раскинувшегося под землей тайного города-шпиона, напичканного футуристическими гаджетами и населенного сверхчеловеками.

С другой стороны, никто не отменял и старую-добрую связь «через дупло» и «закладки в виде камня», над которыми, когда такие разоблачения относительно, кажется, британских шпионов в России были обнародованы ФСБ , все поначалу посмеялись, а потом это оказалось правдой.

Впрочем, эпоха постправды, постмодернизма, постидеологии и троллинга высшего уровня, постмеритократии, постпрофессионализма, постобразования и посткомпетентности одновременно диктует новые жанры и формирует новый тип героя-рыцаря плаща и кинжала. Если раньше говорили, что любая кухарка может управлять государством, то теперь любой «пед… ст» в хорошем смысле этого слова может отравить Скрипаля.

При этом Скрипаль — он не Крым и нам нафиг не нужен. И травить его вообще ни к чему. И вообще его никто не травил.

Или вот эти четверо «дипломатов в штатском», которых постные и не понимающие ни шуток, ни добродушного геополитического троллинга голландцы (вы видели их живопись? — где там место шутке и троллингу?) обвиняют, ни много ни мало, в кибератаке на международную организацию. Но и тут вместо крутого БМВ с наворотами, как у Бонда, скромный «Ситроен С4». В багажнике которого находят «хакерское оборудование» примерно такого же технического уровня, которое используют доморощенные взломщики сетей Wi-Fi, сидя в престижном кафе и сканируя смартфоны тамошних посетителей. В кармане одного из пойманных — квитанция об оплате за такси, привезшего «супершпиона» буквально от штаб-квартиры спецслужбы до «Шереметьево» . Это так же по-человечески трогательно, как неумение пастора Шлага ходить на лыжах. Логика тут есть, конечно. Потому что шпионаж-шпионажем, а отчет перед бухгалтерией по-нашенским нормам никто не отменял. И свои «полторы штуки» за такси платить совсем не хочется. Может, там еще семья и ипотека, так что каждая копейка на счету.

При этом четверка «супершпионов» селится в «Мэриотте» и на руках имеет пару десятков тысяч наличных «зеленью». В компьютере одного из обвиненных в атаке на ОЗХО — селфи из Бразилии , где был, утверждают подлые англосаксы, «хакнут» одного из известных спортсменов, которому потом пришлось оправдываться за то, что он, оказывается, использовал запрещенный препарат как незаменимое в его случае «средство лечения». Селфи — это сильнейший наркотик, никто не устоит. В том же ноутбуке якобы следы предыдущих кибератак. Действительно, не ездить же каждый раз с новым. Любой бухгалтер, работавший еще в 90-х с двойной бухгалтерией, знает, что уже тогда существовали программы, которые одним нажатием кнопки уничтожали всю информацию на жестком диске в первый же момент начала «маски-шоу».

Ровно так же, как «Петров и Боширов» бедокурили накануне экскурсионной поездки в Солсбери на предмет посмотреть на тамошний шпиль, четверо «дипломатов в штатском», если верить голландским властям, кутили в номере «Мэриота», на следующее утро выбросив следы кутежа и пустую пивную тару в пакете из магазина «Aldi». Если кто не в курсе, то это все равно, что прийти в московский «Парк Хайят» с пакетом из «Копеечки».

Образ интеллектуального разведчика из романов Юлиана Семенова сыплется буквально на глазах.

Один из членов британского парламента изошелся в сарказме по поводу провала российских шпионов в Гааге: мол, это все потому, что русские коррупционеры все деньги украли, так что нанять и обучить нормальные кадры просто им теперь не на что. Мол, о боже, во что превратилась некогда славная советская-российская разведка. Британская же пресса, где плюрализма по внешнеполитическим вопросам не в пример меньше нашего и внятно излагают версии только своих спецслужб, изобрела по поводу пойманных «дипломатов в штатском» специальный термин «novichums», трудно поддающийся переводу. Типа «новичочки».

С другой стороны, почему-то именно на таких вот «лохов», а также на их старших товарищей по службе успели навесить следующие кибератаки: против ОЗХО и швейцарской лаборатории, производившей анализ вещества, которым пытались отравить Скрипалей, Всемирного антидопингового агентства WADA, национальных антидопинговых агентств, FIFA, а заодно американской компании «Вестингауз», работающей в области ядерной энергетики. Они же (во всяком случае в обвинении Минюста США так и сказано) взломали сервер Демократической партии США , они же — авторы вируса-вымогателя «Петя», поураганившего в прошлом году на Украине и по всему миру (общая оценка ущерба $10 млрд). Они же пытались «вскрыть» расследователей крушения малазийского над Донбассом в июле 2014 года. Список ширится буквально на глазах. Нет теперь в мире, получается, страшнее угрозы, чем «агенты ГРУ». Хотя они и «дурные» какие-то получаются.

Попутно вдруг в Штатах обнаружили угрозу даже пострашнее: оказывается, китайцы с помощью внедренных в электронику микрочипов шпионили за тремя десятками крупнейших американских корпораций. Что ж им теперь санкции вчинят? Нет же, проглотят. И к тому же разве это не то же самое, чем американское АНБ занималось не один год, если верить утечкам «Викиликс» и откровениям Сноудена? Но не будем отвлекаться, чтобы лишний раз подтвердить старую истину: все спецслужбы работают против всех, в том числе часто и против союзников (телефон Ангелы Меркель точно прослушивали не «Петров и Боширов» и не их коллеги, а американцы).

Главный вопрос, который встает после разоблачений тех, кого называют «агентами Главного управления», звучит примерно так: ну что ж так топорно-то? Скрипаль не умер, серверы ОЗХО не вскрыты, а пресса всего мира полощет имена «русских неумех».

Но можно ведь посмотреть на это несколько под иным углом. И тут мне вспоминается один «эффективный менеджер» (не буду говорить, в какой области он оказался эффективен, чтобы никого не обижать, но подход его достаточно универсален), который в ответ на вопрос, почему он так унизительно мало платит своим сотрудникам и в результате у него работают, если судить по уровню образования, кругозора и умственным способностям, одни «орки», так аргументировал свой кадровый подход: за эти деньги они выполняют те нехитрые задачи, которые перед ними ставят, а выполнения более сложных задач от них вовсе и не требуется.

Теперь произведем «переоценку» эффективности работы тех, кого надменные англосаксы обзывают «лохами». Скрипаль не отравлен, однако сигнал дошел наверняка не только для некоторых из тех, кто хотел пойти по его стопам, но и для некоторых банкиров и более высокопоставленных коррупционеров, которые уже вострили лыжи в направлении Туманного Альбиона. Мол, если попробуете «соскочить», то всегда останется шанс, что к вам пожалуют в гости такие вот невзыскательные и не обученные хорошим манерам ребята. Может, у них опять не получится, но вы разве хотите рискнуть? После массовых «сливов» относительно подозрительных разрешений спортсменам западных стран использовать запрещенные препараты скандал вокруг РУСАДА и российский «государственной допинговой системы» как-то сошел на нет, а РУСАДА полностью восстановлена в правах. То самое «дело русской мафии в Испании», которому, по некоторым данным, пытался помочь Сергей Скрипаль, а ранее Александр Литвиненко , испивший чаю с полонием, буксует уже не первый год. Того, кого испанские власти считали «главарем» этой «мафии», они сами же еще несколько лет назад выслали в Россию от греха подальше. Потому что иногда лучше ничего не знать, чем знать слишком много.

Наконец, Хиллари Клинтон , как ни крути, ведь не стала президентом Америки. Может, из-за русских хакеров, а может из-за хитроумных настройщиков алгоритмов из британской фирмы Cambridge Analytica, — пусть теперь широкая публика мучается в мутных сомнениях.

Самое же главное, что, возможно, даже и вне всякой зависимости от истинных намерений Москвы создан миф о вездесущих «агентах ГРУ» и «русских хакерах», которые шныряют по всему миру и ведут беспорядочную, неизбирательную и якобы «нарушающую все международные нормы» подрывную деятельность.

Однако даже если принять тезис о «неизбирательности», то в контексте всей российской политики последних лет, это вполне можно рассматривать как такое же «приглашение к диалогу», как Минский процесс и все, что ему предшествовало, или поддержку режиму Асада в тот самый момент, когда он уже собирался было пасть.

Можно сколь угодно долго спорить о целесообразности тратить силы и средства на такие вот внешнеполитические «приоритеты». Однако все они, в конечном счете, базируются на главной стратегической идее, уже давно поселившейся в головах российских руководителей: разговаривать с Западом можно только с позиции силы, а иного языка он все равно не понимает.

Вездесущие «агенты ГРУ» с флаконами с «Новичком» в кармане, а также «неизбирательные» и даже «дурные» хакеры, взламывающие все что ни попадя — это, по сути, современный аналог ядерного «оружия возмездия», которое в годы «холодной войны» стало сдерживающим фактором перед развязыванием новой мировой войны.

Согласно такой логике, такие «агенты» вовсе не обязательно должны быть излишне замаскированными. Уж как получится. Их работа если не сама по себе становится актом публичной информационной войны, то полученные в ее результате данные — непременно становятся.

Многие тут скажут, что издержки такой политики слишком велики. Мол, репутация страны летит под откос, ей грозят новыми санкциями, с ней не хотят иметь дело инвесторы, связи с российскими контрагентами становятся «токсичными». Все так. Но, во-первых, в определенных отечественных правоконсервативных кругах считается, что веди мы себя на мировой арене, как «голуби», с нами бы считались еще меньше, а гнобили бы еще больше. Потому как они все там на Западе, особенно в Америке — «русофобы». Репутация, говорите? Если бы не тема «агентов ГРУ», подняли бы тему коррупции, прав человека, геев и НКО.

Во-вторых, «наверху» могут исходить из того, что все подобные издержки — неизбежны в любом противостоянии. А к выводу о том, что противостояние именно неизбежно, а сотрудничество «на равных» невозможно, российские власти пришли уже к концу нулевых, в том числе на фоне расширения НАТО . Последней каплей стало «отторжение Украины» в 2014 году в результате госпереворота. В-третьих, в годы ядерного противостояния тоже были издержки, в том числе для имиджа страны. Когда по приказу Хрущева в октябре 1961 года была испытана термоядерная «Царь-бомба», что было совершеннейшей «дурью» хотя бы с точки зрения экологических последствий, то всем было и тогда ясно, что практически применять такие сверхмощные заряды никто не будет. Однако этот во многих смыслах «дурной шаг» стал актом устрашения.

А в конечном счете именно взаимное устрашение усадило лидеров СССР и США за стол переговоров по ядерному разоружению.

Как мне кажется, люди, принимающие решения в Москве, полагают, что рано или поздно «ополченцы Донбасса», спасение режима Асада в Сирии, «неизбирательные» кибератаки тех, кого называют «агентами ГРУ» на фоне укрепления военной мощи страны должны привести за стол переговоров о «правилах игры» и нынешних руководителей России и США, а может, и не только их. Однако этому, скорее всего, будет предшествовать «гонка вооружений», в том числе в киберпространстве, сопровождающаяся яростной информационной войной и опровержениями в духе «их-там-нет». Но все будут подозревать, что «они» там все же есть, и их надо бояться. И с этим надо что-то делать. Вопрос в том, что именно. Размышления об ответе на этот вопрос могут сильно и опасно затянуться, приведя к еще большему увеличению издержек.