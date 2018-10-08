В Кремле допустили встречу Путина и Трампа

Песков не исключил возможности встречи Путина и Трампа в ближайшие месяцы

"В ближайшие несколько месяцев, насколько мы знаем, предстоят крупные международные мероприятия, на которых могут теоретически оказаться вместе и Путин, и Трамп", — сказал журналистам представитель Кремля.

При этом он заметил, что Трамп вряд ли посетит Сингапур в ноябре:

"Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур". В середине ноября в Сингапуре запланирован Восточноазиатский саммит. Песков напомнил, что "дальше еще есть "двадцатка" в Аргентине". Саммит G20 пройдет в Буэнос— Айресе 30 ноября — 1 декабря.

"Вместе с тем, пока какой-либо подготовки [к встрече Путина и Трампа] не ведется, каких-либо инициатив не предпринималось в этой связи", — констатировал пресс— секретарь Путина.