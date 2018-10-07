Звезды поздравили Путина с днем рождения 

В воскресенье, 7 октября, российские звезды — певцы, актеры и спортсмены — поздравили президента Владимира Путина с днем рождения. К чествованию российского лидера присоединился уральский народный хор ветеранов «Уральские самоцветы», который посвятил главе государства песню собственного сочинения.
Коллектив, в который входят пенсионеры с активной жизненной позицией, репетирует трижды в неделю, а нынешняя встреча совпала с днем рождения российского лидера, говорится в пресс-релизе ансамбля, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Участница ансамбля Галина Степановна заметила, что, несмотря на возраст членов коллектива, они являются активными интернет-пользователями и знают, что теперь связаться с главой государства стало проще. «Можно снять ролик, отправить его в Сеть и президент получит наше искреннее поздравление. Раньше пришлось бы письма писать, а теперь выложил ролик — и тебя услышат и увидят», — сказала Галина Степановна.
«Уральские самоцветы» — знаменитый уральский народный ансамбль ветеранов, состоящий из 16 человек в возрасте от 50 до 77 лет. Руководитель ансамбля — Романов Сергей Викторович. Хор активно участвует в творческой жизни Орджоникидзевского района, города Екатеринбурга и всей Свердловской области. Выступление хора «Уральские самоцветы» — это всегда яркое и запоминающееся событие, объединяющее людей разных возрастов.
Знаменитости направляют Путину послания с поздравлениями через социальные сети.
«С днем рождения, господин президент!» — написал Филипп Киркоров.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, масштабных свершений на благо нашей страны!» — написал Николай Басков.
«С днем рождения, наш президент! Владимир Владимирович, здоровья вам, сил и терпения!» — написал фигурист Евгений Плющенко.
«Я и моя группа «Эскадрон» присоединяемся к поздравлениям лучшего президента. Здоровья, терпения, мудрости и долгих ясных дней!» — написал певец Олег Газманов, сопроводив запись хэштегом #впередроссия.
«Мой президент, с днем рождения! Желаю вам большого здоровья. Столько всего еще предстоит сделать!» — написала певица и телеведущая Ольга Бузова.
«Сегодня день рождения нашего лидера. Владимир Владимирович, будьте сильны духом, знайте, у вас есть мощная поддержка — наша огромная страна и все мы. Сил вам и здоровья на долгие лета!» — написала Анастасия Волочкова.
«С днем рождения вас, Владимир Владимирович! Живите долго. С уважением, В. В.», — написал Владимир Винокур.
«Мой президент, с днем рождения! Я горжусь, что у моей страны такой сильный лидер. Играем за вас сегодня и всегда!» — написал футболист Дмитрий Тарасов, сопроводив поздравление фотографией, на которой он в футболке с изображением Путина и надписью «Самый вежливый президент».
«От души хочется поздравить Вас сегодня с днем рождения. Пожелать Вам и Вашим близким крепкого здоровья, радости, удачи, улыбок и, конечно же, сил Вам, ведь на Вас лежит ответственность за всю нашу страну, за каждого из нас. Мы в Вас верим», — сказала актриса Анастасия Заворотнюк.
«Исполинское здоровье требуется для того, чтобы руководить такой большой страной, как наша. В такой международной непростой обстановке он оказывается который год «Человеком года», — заметил юморист Евгений Петросян.
Эдгард Запашный опубликовал фото Путина с переднеазиатским леопардом.
Ранее в воскресенье, в Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения.