Звезды поздравили Путина с днем рождения

В воскресенье, 7 октября, российские звезды — певцы, актеры и спортсмены — поздравили президента Владимира Путина с днем рождения. К чествованию российского лидера присоединился уральский народный хор ветеранов «Уральские самоцветы», который посвятил главе государства песню собственного сочинения.

Коллектив, в который входят пенсионеры с активной жизненной позицией, репетирует трижды в неделю, а нынешняя встреча совпала с днем рождения российского лидера, говорится в пресс-релизе ансамбля, поступившем в газету ВЗГЛЯД

Участница ансамбля Галина Степановна заметила, что, несмотря на возраст членов коллектива, они являются активными интернет-пользователями и знают, что теперь связаться с главой государства стало проще. «Можно снять ролик, отправить его в Сеть и президент получит наше искреннее поздравление. Раньше пришлось бы письма писать, а теперь выложил ролик — и тебя услышат и увидят», — сказала Галина Степановна.

«Уральские самоцветы» — знаменитый уральский народный ансамбль ветеранов, состоящий из 16 человек в возрасте от 50 до 77 лет. Руководитель ансамбля — Романов Сергей Викторович . Хор активно участвует в творческой жизни Орджоникидзевского района, города Екатеринбурга и всей Свердловской области. Выступление хора «Уральские самоцветы» — это всегда яркое и запоминающееся событие, объединяющее людей разных возрастов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 7 Окт 2018 в 6:36 PDT Знаменитости направляют Путину послания с поздравлениями через социальные сети.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, масштабных свершений на благо нашей страны!» — написал Николай Басков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 7 Окт 2018 в 6:33 PDT

«Я и моя группа «Эскадрон» присоединяемся к поздравлениям лучшего президента. Здоровья, терпения, мудрости и долгих ясных дней!» — написал певец Олег Газманов, сопроводив запись хэштегом #впередроссия.

«Мой президент, с днем рождения! Желаю вам большого здоровья. Столько всего еще предстоит сделать!» — написала певица и телеведущая Ольга Бузова.

«Сегодня день рождения нашего лидера. Владимир Владимирович, будьте сильны духом, знайте, у вас есть мощная поддержка — наша огромная страна и все мы. Сил вам и здоровья на долгие лета!» — написала Анастасия Волочкова.

«С днем рождения вас, Владимир Владимирович! Живите долго. С уважением, В. В.», — написал Владимир Винокур.

«Мой президент, с днем рождения! Я горжусь, что у моей страны такой сильный лидер. Играем за вас сегодня и всегда!» — написал футболист Дмитрий Тарасов, сопроводив поздравление фотографией, на которой он в футболке с изображением Путина и надписью «Самый вежливый президент».

«От души хочется поздравить Вас сегодня с днем рождения. Пожелать Вам и Вашим близким крепкого здоровья, радости, удачи, улыбок и, конечно же, сил Вам, ведь на Вас лежит ответственность за всю нашу страну, за каждого из нас. Мы в Вас верим», — сказала актриса Анастасия Заворотнюк. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 7 Окт 2018 в 1:06 PDT

Эдгард Запашный опубликовал фото Путина с переднеазиатским леопардом.

Ранее в воскресенье, в Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения.