Москва проигнорировала шпионские угрозы Лондона

В Совфеде назвали фейком подготовку кибератаки Лондоном

«Какая-то фантасмагория в духе самых худших шпионских романов. Британский писатель Ян Флеминг со своей бондианой, что называется, отдыхает», — цитирует «РИА Новости» Клинцевича.

Он назвал публикацию фейком, сделанным для того, чтобы напомнить о былом могуществе Великобритании.

Ранее The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что британские военнослужащие приготовились к проведению массовой кибератаки в случае военной агрессии Москвы против Запада. Собеседники издания в службе безопасности страны пояснили, что они обеспокоены тем, что Великобритания имеет разрыв с Россией в арсенале оружия. Исключая применение ядерного оружия, массивная кибератака — это единственная альтернатива противостоять России.