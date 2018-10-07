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Москва проигнорировала шпионские угрозы Лондона
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В Совфеде назвали фейком подготовку кибератаки Лондоном 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал публикацию газеты The Sunday Times о подготовке Лондоном возможной кибератаки с «отключением света в Кремле» в случае агрессии Москвы.
«Какая-то фантасмагория в духе самых худших шпионских романов. Британский писатель Ян Флеминг со своей бондианой, что называется, отдыхает», — цитирует «РИА Новости» Клинцевича.
Он назвал публикацию фейком, сделанным для того, чтобы напомнить о былом могуществе Великобритании.
Ранее The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что британские военнослужащие приготовились к проведению массовой кибератаки в случае военной агрессии Москвы против Запада. Собеседники издания в службе безопасности страны пояснили, что они обеспокоены тем, что Великобритания имеет разрыв с Россией в арсенале оружия. Исключая применение ядерного оружия, массивная кибератака — это единственная альтернатива противостоять России.
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