Лавров и глава МИД Италии обсудят Сирию и Украину

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства

«Особое внимание предполагается уделить ситуации в Сирии, Ливии, внутриукраинскому конфликту, сотрудничеству в сфере международной безопасности, взаимодействию в рамках ОБСЕ с учётом председательства Италии в этой организации в 2018 году», — заявили в МИД России.

Также стороны обсудят актуальные темы межгосударственных отношений России и Италии.

В МИД добавили, что итальянские власти, «несмотря на ограничители, связанные с участием в евроатлантических структурах», стараются придерживаться взвешенного и долгосрочного подхода в отношениях с Россией.