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Лавров и глава МИД Италии обсудят Сирию и Украину
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Лавров и глава МИД Италии обсудят Сирию и Украину 

RT на русском + ещё 12 7 октября 2018
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Энцо Моаверо Миланези в ходе встречи 8 октября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и украинский кризис.
Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«Особое внимание предполагается уделить ситуации в Сирии, Ливии, внутриукраинскому конфликту, сотрудничеству в сфере международной безопасности, взаимодействию в рамках ОБСЕ с учётом председательства Италии в этой организации в 2018 году», — заявили в МИД России.
Также стороны обсудят актуальные темы межгосударственных отношений России и Италии.
В МИД добавили, что итальянские власти, «несмотря на ограничители, связанные с участием в евроатлантических структурах», стараются придерживаться взвешенного и долгосрочного подхода в отношениях с Россией.
Ранее Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили ситуацию на Украине.
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