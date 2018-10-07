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МИД России указал на нежелание Израиля вести переговоры с Палестиной
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МИД России указал на нежелание Израиля вести переговоры с Палестиной 

Газета.Ru + ещё 4 7 октября 2018
Фото: Газета.Ru
Заместитель главы российского Министерства иностранных дел (МИД) Михаил Богданов заявил, что Москва предлагала израильским и палестинским лидерами провести переговоры на нейтральной территории, однако Израиль последние два года «уходит» от такого контакта. Слова Богданова передает РИА «Новости».
Богданов в кулуарах Международного форума «Диалог цивилизаций» рассказал, что израильское государство изначально настаивало на прямых переговорах и отказывалось прибегать к помощи международных посредников. По словам замглавы МИДа, Москва убедила президента Палестины Махмуда Аббаса принять участие в прямых переговорах с Израилем, однако израильская сторона затягивает встречу.
"К сожалению, наше предложение, основанное на пожеланиях израильской стороны, до сих пор не реализовано из-за того, что сама израильская сторона от такого контакта в последние два года уходит", — заключил Богданов.
Ранее Аббас заявлял, что все соглашения с Израилем будут пересмотрены.
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