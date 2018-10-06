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Берлускони полетел на день рождения к Путину
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Берлускони полетел на день рождения к Путину 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил на своей странице в Facebook, что полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину.
«Лечу на самолёте на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», — написал Берлускони и сопроводил пост снимком себя в самолёте.
В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет.
6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведёт свой день рождения с родными, близкими и друзьями.
Ранее Берлускони рассказал о поздравлении по случаю своего 82-летия от Путина.
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