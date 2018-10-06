Россия припомнила Британии секретное сотрудничество

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Глава СВР об отношениях с Лондоном: война всегда заканчивается миром 

Вести.Ru 24 минуты назад
Служба внешней разведки РФ рассекретила некоторые документы о сотрудничестве советских и британских спецслужб в годы Второй мировой войны, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1".
Нарышкин передал телеведущему Сергею Брилеву пакет документов с фотографиями в виде альбома. Глава СВР рассказал, что совместная операция с британцами в годы Второй Мировой войны называлась "Ледоруб". По его словам, участниками этой операции были агенты-нелегалы из разных стран и разных национальностей. Они были объединены "общей идеей борьбы с фашизмом".
На вопрос Брилева, преодолеет ли Россия нынешний кризис в российско-британских отношениях Нарышкин ответил: "Конечно преодолеем. Любая война всегда заканчивается миром".
Операция "Ледоруб" — совместная операция НКВД и британской разведки по переброске советских разведчиков и радистов в страны Западной Европы, оккупированные Германией в годы Второй мировой войны.
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