В Кремле рассказали о дне рождения Путина

В Кремле рассказали, как Путин проведет свой день рождения

Седьмого октября президенту исполнится 66 лет.

"Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", — говорится в посте.

Как писали итальянские СМИ, Берлускони намерен посетить праздник у Путина ценой пропуска мероприятия своей партии "Вперед, Италия", которое проходит в Милане.

Двадцать девятого сентября Берлускони исполнялось 82 года. По его словам, в этот день он получил от Путина поздравления, которые "всегда особенны".

Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.

Ранее Песков рассказывал, что Путин, как правило, проводит день рождения с близкими, но иногда бывают и исключения — например, в прошлом году у него была запланирована целая вереница телефонных разговоров, а также совещание с членами Совета безопасности России

В 2016 году Путин отметил день рождения, забросив семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014-м отправился в Сибирь и прошел почти девять километров.