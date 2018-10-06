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В Кремле рассказали о дне рождения Путина
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В Кремле рассказали, как Путин проведет свой день рождения 

РИА Новости + ещё 15 2 часа назад
Президент Владимир Путин проведет день рождения в кругу родных, близких и друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Седьмого октября президенту исполнится 66 лет.
Одним из гостей станет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он написал в Facebook, что уже вылетел в Россию.
"Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", — говорится в посте.
Как писали итальянские СМИ, Берлускони намерен посетить праздник у Путина ценой пропуска мероприятия своей партии "Вперед, Италия", которое проходит в Милане.
Двадцать девятого сентября Берлускони исполнялось 82 года. По его словам, в этот день он получил от Путина поздравления, которые "всегда особенны".
Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.
Ранее Песков рассказывал, что Путин, как правило, проводит день рождения с близкими, но иногда бывают и исключения — например, в прошлом году у него была запланирована целая вереница телефонных разговоров, а также совещание с членами Совета безопасности России.
В 2016 году Путин отметил день рождения, забросив семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014-м отправился в Сибирь и прошел почти девять километров.
По словам самого президента, только однажды ему довелось отмечать день рождения с зарубежным коллегой — это был председатель КНР Си Цзиньпин. Как вспоминал Путин, отпраздновали они скромно: "выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".
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