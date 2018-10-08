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«Ребят, так жить невозможно»: Олег Кожемяко о бюджете Приморья 

360tv.ru + ещё 3
Фото: dv.360tv.ru
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что бюджет подконтрольного ему региона только в глазах Москвы идеальный, а в действительности — очень слабый. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
По мнению главы Приморья, расходную часть бюджета нужно значительно увеличить в пользу социальной сферы, так как проблемы оттока населения и демографии являются прямым следствием качества жизни.
«Социалку-то обрезали. Шаг за шагом вырезали, вырезали, вырезали. Если что-то бралось, то бралось с социалки», — сказал Олег Кожемяко, и отметил: «А у нас в итоге благополучие: нет кредиторской задолженности, нет дефицита бюджета. Только жизни-то тоже нет».
Кожемяко сообщил, что тема о «хорошем бюджете Приморья» обсуждалась в присутствии главы государства. В Приморье не хватает учителей, недоукомплектованность врачами составляет 30%, а это как раз и есть качество жизни и доступность медицины.
Врио губернатора Примор уверен, что в бюджет нужно заложить расходы на компенсацию льгот медикам и учителям: «Без этого мы никогда не привлечем молодых специалистов, а у нас просто завал в этом, хоть в здравоохранении, хоть в образовании. Пересмотр этой политики — это первое требование. Я с этим в том числе буду с Москвой составлять серьезный, требовательный разговор: „Ребят, так жить невозможно“.
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