В США началась игра вокруг очередного предателя России

В США началась игра вокруг еще одного предателя российской разведки

Бывший полковник СВР, сдавший спецслужбам США целую группу российских нелегалов, снова оказался в центре внимания. Появились сообщения о том, сбежавший в Штаты Александр Потеев вовсе не умер, как говорилось об этом ранее. Так это или нет, не важно. Важно, что подобные сообщения являются признаками приманки, которую хотят устроить российским разведчикам.

Экс-полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев жив, несмотря на сообщения о его смерти, которые появились в 2016 году. Об этом журналист Би-би-си Марк Урбан , специализирующийся на теме спецслужб, написал в своей книге «Файлы Скрипаля», посвященной другому экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю . О том, что Потеев на самом деле жив, пишет и американский BuzzFeed.

Потеев — бывший замначальника управления нелегальной разведки СВР. В 2010 году он сбежал в США и выдал там целую группу российских разведчиков-нелегалов (в том числе Анну Чапман ), что стало крупнейшим провалом отечественных спецслужб. В 2011 году он был заочно осужден на 25 лет. В 2016 году «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщил, что Потеев, «по некоторым данным», умер в США.

Теперь же, по версии Урбана, в США предполагают, что сообщение о смерти Потеева было распространено в надежде выявить его местонахождение. Российская разведка таким образом якобы хотела проследить каналы общения друзей и семьи Потеева. BuzzFeed же утверждает, что узнал о том, что Потеев жив, еще в 2017 году и запросило комментарий у ЦРУ . В спецслужбе тогда якобы попросили не разглашать информацию о том, что Потеев жив, так как тогда возрастет угроза его жизни.

В прошлом месяце New York Times сообщила, что в 2014 году в США приезжал предполагаемый киллер, который смог добраться до дома одного из самых важных информаторов ЦРУ, россиянина, который секретно жил во Флориде. Кроме того, он посетил еще один город, где живут родственники этого информатора ЦРУ. По информации Би-би-си, в материале NYT речь шла именно о Потееве.

После этой истории Потеев переехал, и долгое время о нем не было никаких сведений, а затем «Интерфакс» сообщил о его смерти. Тем не менее, как утверждает BuzzFeed, после сообщения о смерти Потеева он зарегистрировался как избиратель (республиканец), в ноябре проголосовал, а потом получил лицензию на рыбную ловлю. В этих публично доступных документах он зарегистрирован под своим именем, разве что второе имя указано как Ник (отчество Потеева — Николаевич). В документах Потеев также указал дату рождения — 7 марта 1952 года. Кроме того, публично доступны адрес, телефон и электронная почта Потеева. Если верить BuzzFeed, Потеев в США вообще никогда не выпадал из публичной сферы. Например, в январе 2016 года на его имя выписан штраф за нарушение ПДД.

Впрочем, как выяснил BuzzFeed, дом по адресу, где зарегистрирован Потеев, принадлежит его родственникам, которые не согласились отвечать на вопросы журналистов. Один консьерж отказался провести журналистов в квартиру, сказав, что «Алекс» сам спускается вниз, если кого-то ждет. Другой консьерж в этом же доме провел журналистов, но дверь открыла пожилая женщина, которая прервала разговор, как только узнала, что перед ней представитель СМИ. В квартире по второму адресу родственник Потеева согласился передать ему телефон журналиста и повесил трубку.

«Алекс» сам спускается вниз» — это просто праздник какой-то. И это после того, как федеральные агенты целого штата якобы были подняты по тревоге, когда «киллер из России» «приблизился к дому агента». Мы даже не спрашиваем у ФБР , как оно поняло, что некто на улице — «киллер из России». Мало ли, может за ним парашют волочился.

Все это очень смахивает на представление провинциального театра юного зрителя, в котором два актера-неудачника одного Тяни-Толкая играют. Это такая лошадь о двух головах.

Конечно, манера поведения BuzzFeed определяется модными сейчас «расследованиями» с опорой на анализы контента соцсетей и открытой документации типа лицензий на рыболовство и штрафов или фальшивых квитанций. Но если серьезно, то главное, что остается за человеком в США — это бесконечный бумажный и электронный след, начинающийся с номера социального страхования. И если человек просто пропал или его не существовало, то это только раззадоривает тех, кто его ищет.

Но вполне разумно создать фиктивный электронно-бумажный след и пустить по нему BuzzFeed, перевозбужденный от того, что в руки плывет сенсация, и потому не замечающий реальных нестыковок. Вот вам лицензия на рыбалку (а любил ли Потеев это нехитрое занятие?), вот штраф за нарушение ПДД (а где номер машины?), вот электронный адрес (невесть где и кем зарегистрированный набор букв) и даже открыто записанный в справочнике телефонный номер. Кто-то назвался родственником и пообещал передать телефон журналиста? Прекрасно. Рано или поздно передаст. «Алекс» сам к гостям выходит? Так ведь не вышел ни разу.

Очень похоже на отвлекающую операцию прикрытия вне зависимости от места нахождения и состояния здоровья Потеева. При этом вторая голова Тяни-Толкая — СМИ — тоже играет особую роль.

В мире разведки очень принято обмениваться лошадиными дозами продуманной дезинформации — через СМИ, мемуары ветеранов, а также «аналитические» публикации экспертов в специализированных изданиях. То, что сами работники СМИ порой считают просто интересным чтивом, повышающим рейтинг, на деле прочитывается через лупу.

Например, был период, когда российская и американская сторона через газетно-журнальные публикации и мемуары отставников выясняли до сих пор не проясненный вопрос: был ли Олдрич Эймс одним таким уникальным источником в ЦРУ и каким образом его удалось разоблачить? С одной стороны, если Эймсов не один, а несколько, то это ставит под сомнение работу ЦРУ на российском направлении за долгие годы вплоть до сегодняшнего времени. А если он был вычислен не «героической горсткой аналитиков» из-за своего пристрастия к дорогим автомобилям, а сдан каким-то кротом в Москве, то стоит призадуматься уже нам.

В разные периоды эти версии менялись местами в зависимости от текущей конъюнктуры. Американцы так напирали на «случайность» вычисления Эймса, что это стало подозрительно вплоть до наоборот — они хотят внедрить в нас мысль, что крот был, как раз отрицая наличие крота, а его скорее нет, чем есть. Снимались фильмы, писались книги. Ни один действующий сотрудник ЦРУ или, не дай Бог, СВР никогда ничего не комментировал. Вся слава доставалась СМИ и небольшой группе экспертов и ветеранов, допущенных к этой форме игры. Это вечные игры, они не закончатся никогда. Аналогичная история до сих пор происходит вокруг Пеньковского вплоть до прямо противоположных версий: от «шпиона, который спас мир» до полной подставы и, как сейчас модно говорить, фейка.

И похоже, что примерно то же самое происходит сейчас вокруг Потеева. Публикации «расследований» американских СМИ ничего не проясняют в судьбе этого персонажа, а только ставят новые вопросы. Велик соблазн действительно начать выяснять, как там его здоровье, и тут же спалиться, поскольку только этого в США и ждут. Ни один вменяемый человек не станет сейчас пытаться заново пробивать всю эту историю про дома с разговорчивыми консьержами и родственниками. Но тон публикаций откровенно провоцирующий: давайте, ребята, приезжайте. Снимайте квартиру в здании напротив, устанавливайте аппаратуру слежения. Мы за вами понаблюдаем с пару месяцев, чтобы выяснить детали вашего поведения и методы работы, а затем с поличным и возьмем. Вот это реально будет история, стоящая десятки инцидентов в Солсбери.

Дураков нету. Марк Урбан, который стопроцентно сотрудничал с MI6, может и далее пиарить свой бестселлер, а BuzzFeed гордиться блестяще проделанной журналистской работой. В истории с Потеевым для российской разведывательной системы куда важнее не справиться о его здоровье, а выяснить для себя масштабы катастрофы второй половины 80-х и 90-х годов. Конечно, эпохи сменились и ничто не повторится, но выводы еще предстоит сделать.

А Потеев — пусть живет себе. Кому он по большому счету нужен теперь?